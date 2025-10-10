Δήμος Ξηρομέρου: Απαγορεύεται η κατανάλωση νερού στη Χρυσοβίτσα - Καθαρισμός και υπερχλωρίωση στις δεξαμενές

Λόγω καθαρισμού σε δεξαμενές απαγορεύεται η κατανάλωση νερού στη Χρυσοβίτσα όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Ξηρομέρου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Στην Κοινότητα Χρυσοβίτσας θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού τη Τρίτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 π.μ. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ετήσιες εργασίες καθαρισμού και υπερχλωρίωσης, για απολύμανση των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης.

Το νερό απαγορεύεται να καταναλωθεί τόσο ως πόσιμο όσο και για μαγείρεμα. Οι πολίτες θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση πότε το νερό θα είναι προς χρήση για πόση και μαγείρεμα.

Η υδροφόρα του Δήμου θα είναι διαθέσιμη για να παρέχει νερό στους κατοίκους του χωριού.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.