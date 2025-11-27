Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Home Ξηρόμερο

Δήμος Ξηρομέρου: Αναστολή λειτουργίας όλων των ΚΔΑΠ για σήμερα Πέμπτη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει για αναστολή λειτουργίας των ΚΔΑΠ λόγων των καιρικών φαινομένων ύστερα και από το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου έχει ως εξής:

Κατόπιν έκδοσης επικαιροποιημένου έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού και λαμβάνοντας υπόψη την σύσταση της Πολιτικής Προστασίας για επικείμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών καθώς και την αποφυγή κινδύνων κατά την μετακίνηση, αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας όλων των ΚΔΑΠ του Δήμου Ξηρομέρου για σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.