Δήμος Ξηρομέρου: 4 προσλήψεις σε νέες κοινωνικές δομές - Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Σε εξέλιξη η διαδικασία για την κάλυψη 4 θέσεων σε νέες κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο του Δήμου Ξηρομέρου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε 25 Αυγούστου 2025 να «τρέχει» η διαδικασία 4 προσλήψεων στις νέες κοινωνικές δομές του Δήμου Ξηρομέρου, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Οι θέσεις είναι:

Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο:

Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) / Διοικητικό Προσωπικό στην περίπτωση μη ευρέσεως κοινωνικού λειτουργού (συντονιστής).

Βοηθητικό προσωπικό (ΔΕ Γενικών Καθηκόντων).

Για το Κοινωνικό Φαρμακείο:

Φαρμακοποιός (ΠΕ Φαρμακοποιών).

Βοηθός Φαρμακοποιού (ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου) (συντονιστής).

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της δημόσιας ανακοίνωσης.

Βρείτε ΕΔΩ όλα τα απαραίτητα έγγραφα με τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και της συμπλήρωσης της αίτησης.