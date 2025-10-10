Δήμος Ξηρομέρο: Σε ποιους οικισμούς θα υπάρξει διακοπή νερού, καθαρισμοί και χλωρίωση;

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου για προγραμματισμένη διακοπή νερού καθαρισμούς και χλωρίωση στους οικισμούς Παναγούλας, Λυσίμου και Παλιόβαρκας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Στους οικισμούς Παναγούλας, Λυσίμου και Παλιόβαρκας, θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού τη Κυριακή 12 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 π.μ. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ετήσιες εργασίες καθαρισμού και υπερχλωρίωσης, για απολύμανση των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης.

Το νερό απαγορεύεται να καταναλωθεί τόσο ως πόσιμο όσο και για μαγείρεμα. Οι πολίτες θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση πότε το νερό θα είναι προς χρήση για πόση και μαγείρεμα.

Η υδροφόρα του Δήμου θα είναι διαθέσιμη για να παρέχει νερό στους κατοίκους του χωριού.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.