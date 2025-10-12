Δήμος Θέρμου: Υποψήφιος για «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026» – Στο Επίκεντρο η Νέα Γενιά

Υποψηφιότητα έθεσε ο Δήμος Θέρμου για «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026,όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο με τη νέα γενιά στο επίκεντρο. Τι αναφέρει ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ο Δήμος Θέρμου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας, θέτοντας υποψηφιότητα για «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»!

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των νέων στην περιοχή δεν είναι μεγάλος, η δυναμική τους αποδεικνύεται ισχυρή μέσα από τις δράσεις που έχουν γίνει και γίνονται στο Θέρμο. Η πρωτοβουλία του Δήμου στοχεύει να αναδείξει αυτήν ακριβώς τη δύναμη της τοπικής νεολαίας, να δώσει δηλαδή βήμα, ρόλο και κίνητρα τόσο σε όσους ζουν στο Θέρμο, σε εκείνους που επιθυμούν να επιστρέψουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και σε όσους γνωρίσουν το Θέρμο μέσα από την υποψηφιότητα του και το αγαπήσουν.

Σημαντικό γεγονός μάλιστα που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η σύνδεση του Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής με την ακαδημαϊκή κοινότητα! Η υποψηφιότητα του Θέρμου, σύμφωνα με το Δήμαρχο, δεν αποσκοπεί σε μια πρόσκαιρη προβολή, αλλά στη θεμελίωση ενός μόνιμου θεσμού συμμετοχής και δημιουργίας, που θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τη νέα γενιά και εφαλτήριο για ακόμη περισσότερες δράσεις στο μέλλον.

Ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε: «ο Δήμος μας πήρε μια πρωτοβουλία για να καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας του Θέρμου ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2026.

Πέρυσι έγινε πρωτεύουσα νεολαίας μια μεγάλη πόλη, το 2026 είναι καιρός να γίνει μια μικρή πόλη, το Θέρμο, το οποίο έχει λίγη νεολαία, αλλά είναι ιδιαίτερα δυναμική.

Στηριζόμαστε στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και σήμερα σε ότι αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό, την παράδοση, τον αθλητισμό, τις κατασκηνώσεις που είναι μια εμβληματική υποδομή για να υποδέχεται νέους απ’ όλη την Ελλάδα. Είναι επίσης μια υποδομή που θα μπορεί να φιλοξενεί ομάδες νέων, συλλογικότητες που θα ασχολούνται με τον εναλλακτικό τουρισμό, την ορειβασία, την ορεινή ποδηλασία κλπ. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το περιβάλλον που διαθέτει η περιοχή, την λίμνη Τριχωνίδα, τα ποτάμια, μπορούν να συγκεντρώσουν νέους στο Δήμο Θέρμου.

Αυτό θα γίνει ακόμη περισσότερο εξωστρεφές γεγονός αν πετύχουμε το στόχο μας και χαρακτηριστούμε ως Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2026. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και καταθέσαμε ήδη το φάκελο υποψηφιότητας απαριθμώντας όλες τις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι και τώρα και μπορούν να γίνουν και στο μέλλον.

Επίσης, οι δράσεις μπορούν να ενισχυθούν περισσότερο με rafting στον Εύηνο, με άλλα αθλήματα στη λίμνη Τριχωνίδα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να αξιοποιηθεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που προσελκύει χιλιάδες νέους μέσω των σχολείων κάθε χρόνο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή το μουσείο του Θέρμου με επισκέψεις νέων ανθρώπων από σχολεία.

Ακόμη, ένα ιδιαίτερο γεγονός είναι η επίσκεψη 60 νέων που θα γίνει σε λίγες ημέρες στο Θέρμο από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, επίσκεψη που θα γίνει με σκοπό να μελετήσουν οικισμούς της περιοχής ως προς την αρχιτεκτονική τους.

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο και επίκεντρο τους νέους ανθρώπους. Συνεπώς, δικαιούμαστε με τόσες δράσεις για τους νέους, για τη νεολαία, να καταταγούμε πρώτοι στην επιλογή του Υπουργείου Παιδείας ως προς την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για ο 2026. Το έτος αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ενώ θα δώσει επίσης μεγαλύτερη εξωστρέφεια στονΔήμο Θέρμου, θα δώσει επίσης ένα συμβολισμό ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να επισκεφτούν και μπορούν να ζήσουν σε μικρές πόλεις στην Ελλάδα, διότι έχουν τα εχέγγυα για καλύτερη ζωή, για δράσεις στο φυσικό περιβάλλον, για δράσεις στον τομέα του αθλητισμού και όχι μόνο.

Δεν κάνουμε τις ενέργειες για να καταστούμε Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2026 μόνο και μόνο για πρόσκαιρη διαφήμιση, αλλά το κάνουμε για κάτι μονιμότερο, το οποίο μάλιστα θα είναι η βάση για πολύ περισσότερα πράγματα για τους νέους ανθρώπους. Αν επιτευχθεί ο στόχος μας δεν θα είναι τιμή μόνο για τον Δήμο Θέρμου, αλλά θα είναι για όλους τους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας και όλη τη Δυτική Ελλάδα».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»