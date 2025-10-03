Δήμος Θέρμου: Θα διεκδικήσει να είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026

Υποψηφιότητα για Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 καταθέτει ο Δήμος Θέρμου, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας.

Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από δημογραφική γήρανση και εσωτερική μετανάστευση, θέτουμε στο επίκεντρο τη νεολαία ως κινητήριο δύναμη ανάπτυξης, καινοτομίας και κοινωνικής συνοχής, τονίζεται στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα διαβούλευσης.

Η ανάρτηση του δημάρχου Θέρμου:

Η Νεολαία του Δήμου Θέρμου μπροστά – Μαζί αλλάζουμε το μέλλον!

Ο Δήμος Θέρμου άνοιξε τη διαβούλευση για το σχέδιο πρότασης - υποψηφιότητας για το πρόγραμμα Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.

🔹 Μπορεί η νεολαία στον τόπο μας να είναι λίγη, αλλά είναι δυνατή, δημιουργική και αποφασισμένη.

🔹 Αυτή τη δύναμη θέλουμε να αναδείξουμε και να δώσουμε βήμα και ρόλο στους νέους που μένουν εδώ, αλλά και σε όσους ονειρεύονται να επιστρέψουν.

Στο site του Δήμου Θέρμου θα βρείτε τη πλατφόρμα διαβούλευσης και το σχέδιο της πρότασης και μπορείτε:

✅ να το διαβάσετε,

✅ να καταθέσετε ιδέες,

✅ να συνδιαμορφώσετε το Θέρμο της νέας γενιάς.

Για Συμμετοχή στη πλατφόρμα διαβούλευσης πατήστε ΕΔΩ

Το μέλλον του τόπου μας δεν μπορεί να περιμένει.

Η φωνή των νέων είναι η δύναμη που θα το καθορίσει!