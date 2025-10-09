Δήμος Θέρμου: Πρόσκληση ενδιαφερόμενων για αιτήσεις στα Νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Ο Δήμος Θέρμου απευθύνει κάλεσμα στους δημότες για καταγραφή ζημιών από το σεισμό που έγινε στις 21 Δεκεμβρίου

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων για αιτήσεις στα Νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), στον Δήμο Θέρμου

Ο Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα Νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), όπως περιγράφονται αναλυτικά, παρακάτω:

 

