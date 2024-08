Δήμος Θέρμου: Πολυσύνθετο το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις γιορτές Κοσμά Αιτωλού

Διαβάστε το αναλυτικά

Ανακοινώθηκε από το Δήμο Θέρμου το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεω νια τις γιορτές Κοσμά Αιτωλού που θα διαρκέσουν από τις 16 έως τις 24 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 16 Αυγούστου 2024

Έναρξη Εκδηλώσεων

19:00 Παράκληση Μετ’ Αρτοκλασίας στον Παλαιό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Μέγα Δένδρο Θέρμου.

Συνδιοργάνωση «Σύλλογος Αποκουριτών Αιτωλίας», Σύλλογος Θερμίων Αθηνών «Θέρμιος Απόλλων» και «Κέντρο Ιστορικών και Λαογραφικών Μελετών, Ευγένιος Γιαννούλης – Κοσμάς ο

Αιτωλός».

20:00 Ονοματοδοσία στο Θέρμο προς τιμήν του αειμνήστου συμπολίτη μας Θωμά Κοντογιάννη (Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αρχή της οδού που οδηγεί προς την οικία του).

20:30 Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας με θέμα τη Λίμνη Τριχωνίδα από το αρχείο του αείμνηστου Μυρτιώτη συντοπίτη μας Παναγιώτη Στεργιάκη (Αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης).

Διάρκεια έκθεσης από 16 έως 24 Αυγούστου 2024.

20:45 Εγκαίνια Έκθεσης decoupage με έργα των μαθητών του τμήματος decoupage του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. στην πρώην αίθουσα Σωκράτη Υφαντή.

Διάρκεια έκθεσης από 16 έως 24 Αυγούστου 2024.

21:00 Εγκαίνια Έκθεσης Βιβλιογραφίας Γεωργικής-Αγροτικής & Κτηνοτροφικής παραγωγής με τίτλο «Αυτή η γη μας έθρεψε, σ’ αυτή τη γη χρωστάμε…» με εκθέματα από την προσωπική

συλλογή του Συγγραφέα – Ερευνητή και Αντιπροέδρου της Εταιρείας Φίλων Μουσείου κ. Γεωργίου Β. Παπανικολάου (Αίθριο & Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Θέρμου).

Διάρκεια έκθεσης από 16 έως 24 Αυγούστου 2024.

Σάββατο 17 Αυγούστου 2024

11:00 Παρουσίαση Βιβλίου της κ. Ιωάννας Τσώρακα υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, με τίτλο «Το Χαλίκι, Αποκούρου Αιτωλίας – Οι ρίζες μου», με ομιλητές:

1) Τον Εξοχότατο Πρέσβη Δημήτριο Δημοσθένους Παπανδρέου

2) Τον κ. Δρ. Αθανάσιο Ρισβά – Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας

και Λευκάδας, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πατρών, Γραμματέα του Συλλόγου Απανταχού Χαλικιωτών Θέρμου Τριχωνίδας και Αντιπρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ ΑΛΚΥΟΝΗ Ναυπακτίας και Δωρίδας. (Χώρος διεξαγωγής - Πλατεία Νικολίτσα).

19:00 22 ος Λαϊκός Ποδηλατικός Γύρος Θέρμου.

(Υπεύθυνοι: Φώτιος Αγγελόπουλος και Αλέξανδρος Κοντός, τηλ. επικ. 6979779341 - 2644022972).

20:00 Ομιλία με θέμα «Ιερός Χρύσανθος ο Αιτωλός, ο Διδάσκαλος του Γένους» από τον Πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Καλλιακμάνη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. .

Στην πλατεία Ταξιάρχη Θέρμου.

22:30 Πάρτυ Νεολαίας με τους Walkman The Band με σύγχρονο ελληνικό ρεπερτόριο σε συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Όμιλο Θέρμου (ΕΟΘ) στο Προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Θέρμου.

Κυριακή 18 Αυγούστου 2024

09:00 Πεζοπορία από την Πλατεία της Αετόπετρας έως την Πλατεία του Δρυμώνα. (Συνδιοργάνωση με ΛΕΜΑΘ).

Τελετή στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων

(Λόφος Αγίου Κοσμά Μέγα Δένδρου)

10:30 Προσέλευση

10:35 Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων

10:40 Πέρας προσέλευσης επισήμων

10:45 Άφιξη τιμωμένου προσώπου

11:00 Έναρξη τελετής

11:05 Τρισάγιο

11:15 Χαιρετισμός Δημάρχου Θέρμου Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα

11:20 Χαιρετισμός Δημάρχου Αγίου Ευστρατίου Κωνσταντίνου Σινάνη

11:25 Επετειακή Ομιλία από εκπρόσωπο ΥΠΕΘΑ

11:30 Κατάθεση Στεφάνων

11:35 Ενός λεπτού σιγή

11:36 Εθνικός Ύμνος – πέρας Τελετής

11:50 Αίθουσα Δημαρχείου Θέρμου

Υποδοχή Επισήμων

19:00 10 ος Αγώνας Δρόμου «Κοσμά Αιτωλού» πέντε (5) και δέκα (10) χιλιομέτρων με εκκίνηση και τερματισμό την Πλατεία Θέρμου.

(Δηλώσεις συμμετοχής έως 16 Αυγούστου 2024 ΕΔΩ

(κ.Παύλος Γορανίτης 6936 853165).

21:30 Θεατρική παράσταση από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου «Μια Φορά στις 15» κωμωδία του Ντέρεκ Μπένφιλντ, στο Προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Θέρμου.

Δευτέρα 19 Αυγούστου 2024

09:30 Πρωτάθλημα τάβλι. Δηλώσεις συμμετοχής: κ.Θεόδωρο Ντρέλλια τηλ. 6945892279 & κ.Κωνσταντίνο Τσούνη, τηλ. 6948725883, mail. dthermo@otenet.gr – (Χώρος διεξαγωγής

Πλατεία Νικολίτσα).

19:30 Παρουσίαση Βιβλίου του Πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Ν. Λόντου, «ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19 Ο ΑΙΩΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με ομιλητές:

1) Πρωτ. Χριστοφόρος Χρόνης, Δρ. Θεολογίας, Μ.Α. Φιλοσοφίας.

2) Πρωτ. Ὀδυσσεύς Κυρόσιμος, Υποψ. Διδ. Θεολογίας.

3) Μαρία Ράπτη, Καθηγήτρια Χριστιανικής Παιδαγωγικής, τ. Πρόεδρος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων.

Συντονίζει ο Αρχιμ. Θεόκλητος Ράπτης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

(Προαύλιο Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρμου).

21:30 Μουσική Εκδήλωση έντεχνου ρεπερτόριου με τίτλο «Του φεγγαριού το χάρισμα» με τους: κ. Σπύρο Νικολάου, κ. Ευγενία Γρέντζελου και κ. Ανδρέα Φούκα, στο Μουσείο Θέρμου από την

«Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου» σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νιας και Λευκάδος και τον Δήμο Θέρμου - (Προαύλιος χώρος

Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου).

Τρίτη 20 Αυγούστου 2024

11:00 Εκδήλωση για την Αιτωλική διατροφή με θέμα «Ο δρόμος της διατροφής στην Αιτωλία» με τον κ. Γεώργιο Σταμάτη, Φιλόλογο, Αρχαιολόγο MSc., & Πρόεδρο της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας, από την «Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου» σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θέρμου. (Χώρος διεξαγωγής -

Πλατεία Νικολίτσα).

20:00 Εκδήλωση περιήγησης από τα πέρατα του Σύμπαντος και των σύγχρονων θεωριών Γένεσις, έως τον πλανήτη μας και την ευθύνη μας για αειφόρα επιβίωση.

Θέμα: «ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.. ΤΗ ΓΗ»,

με ομιλητές τους :

1) κ. Σπύρο Μαργέτη Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του ΚΕΝΤ, Οχάιο και μετακλητός Διευθυντής προγραμμάτων Πυρηνικών ερευνών του Υπουργείου Ενέργειας ΗΠΑ.

2) Dr Costas Velis BSc MSc DIC PhD Miustp MCIWM, Lecturer in Resource Efficiency Systems in University of Leeds.

Εξωτερικός χώρος Ιδρύματος «Λάμπρου & Ερασμίας Λόη».

21:30 Μουσική εκδήλωση με τον Μανώλη Κονταρό σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

(Χώρος διεξαγωγής - Πλατεία Θέρμου).

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024

11:30 Σεμινάριο Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής για μικρούς και μεγάλους με διδάσκουσα την κυρία Μαρία Γούργαρη, Κεραμίστρια - Αγγειοπλάστρια στο χώρο της Πηγής.

21:30 Μουσική εκδήλωση με τον Γιάννη Πλούταρχο (Χώρος Εκδηλώσεων).

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2024

20:00 Προαύλιο Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρμου:

Απονομή Βραβείου Αριστείας « Βασιλείου και Ειρήνης Παπαδοπούλου» για τον πρωτεύσαντα μαθητή της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Απονομή Βραβείου Αριστείας «Μνήμης Μαριλένας Αθανασίου Νικολίτσα» για τον πρωτεύσαντα μαθητή της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου των Πανελλαδικών εξετάσεων 2024.

Απονομή Βραβείου Αριστείας « Σπυρίδων Βάρσος» για τον πρωτεύσαντα μαθητή της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2023-2024 .

Απονομή Βραβείου εις μνήμην του «Επισκόπου Ευκαρπίας Ιεροθέου» για τον πρωτεύσαντα και οικονομικά αδύνατο μαθητή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

20:15 Επίκαιρη ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Βέλου π. Επιφάνιο Οικονόμου, με θέμα : «Η Εθνική και Κοινωνική διδασκαλία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».

(Προαύλιο Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρμου).

20:45 Εορταστικό πρόγραμμα με Βυζαντινούς Ύμνους και Παραδοσιακά Τραγούδια από τη Χορωδία Μαθητών και Αποφοίτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής και τη Χορωδία

Γυναικών του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρμου με Χοράρχη τον κ. Αλέξιο Σιάχο.

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2024

21:30 Μουσική εκδήλωση με τον Κωνσταντίνο Ανδρεόπουλο και την ορχήστρα του (Χώρος διεξαγωγής, Πλατεία Νικολίτσα).

Σάββατο 24 Αυγούστου 2024

21:00 Βράβευση και απονομή με το Χρυσό Μετάλλιο της Πόλης στον κ. Ιωάννη Καρύτσα, Συγγραφέα, Ποιητή και Δοκιμιογράφο της Αιτωλίας για την προσφορά του.

21:05 Χαιρετισμός από τον κ. Ιωάννη Καρύτσα.

21:15 Χαιρετισμός Δημάρχου Θέρμου κ. Σπυρίδωνος Κωνσταντάρα

21:20 Ευχαριστήρια αποφώνηση της εκπροσώπου του Τομέα Πολιτισμού του δήμου Θέρμου κ. Σοφίας Αγνίδη- Στεργίου στους συντελεστές των εκδηλώσεων .

21:25 Παραδοσιακοί Χοροί από τον Εκπολιτιστικό Όμιλο Θέρμου (ΕΟΘ) με τον χοροδιδάσκαλο κ. Βασίλειο Τριανταφύλλου.

22:30 Πέρας Εκδηλώσεων

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Παρουσίαση Εκδηλώσεων: Σοφία Αγνίδη – Στεργίου.