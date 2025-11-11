Δήμος Θέρμου: «Όχι» και στην αντλησιοταμίευση της «Aqua Resistance» στην Τριχωνίδα

Μετά το Δήμο Αγρινίου αρνητικά γνωμοδότησε και ο Δήμος Θέρμου για το νέο έργο αντλησιοταμίεσης στην περιοχής της Τριχωνίδας, που προωθεί η εταιρεία «Aqua Resistance».

Το εν λόγω έργο χωροθετείται στην περιοχή κοντά στη Βαρειά του Δήμου Αγρινίου μέχρι την περιοχή της Καλλιθέας, ωστόσο επειδή αφορά συνολικότερα τη λίμνη Τριχωνίδα, όπως συνέβη με το αντίστοιχο έργο της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» που χωροθετείται κοντά στο Πετροχώρι Θέρμου και είχε γνωμοδοτήσει ο Δήμος Αγρινίου, έτσι και σε αυτή την περίπτωση γνωμοδοτεί και ο Δήμος Θέρμου, παρά το γεγονός ότι το νέο έργο αφορά την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου η αρνητική γνωμοδότηση εδράζεται στο γεγονός ότι το προτεινόμενο έργο είναι βιομηχανικού χαρακτήρα, μεγάλης κλίμακας και όγκου, και ως εκ τούτου ασύμβατο με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της λίμνης Τριχωνίδας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη, καθαρότερη και αισθητικά σημαντικότερη λίμνη της χώρας. «Η περιοχή της λίμνης και ο παραλίμνιος χώρος διαθέτουν μοναδικά περιβαλλοντικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά, που συνάδουν με την προοπτική ήπιας, οικοτουριστικής και βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Η κατασκευή και λειτουργία του έργου και των συνοδών του εγκαταστάσεων αναμένεται να υπονομεύσει σοβαρά αυτή την προοπτική, προκαλώντας ανεπανόρθωτες αλλοιώσεις στο φυσικό τοπίο και στην οικολογική ισορροπία της λίμνης» αναφέρεται από την πλευρά του Δήμου Θέρμου.

Μια σημαντική διαφορά συγκριτικά με το έργο αντλησιοταμίευσης που προτάθηκε από την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» ότι ως κάτω ταμιευτήρας του εν λόγω έργου δεν θα λειτουργεί η λίμνη Τριχωνίδα, αλλά θα κατασκευαστεί κάτω ταμιευτήρας έκτασης 166 στερεμάτων στην περιοχή της Βαρείας (ο άνω ταμιευτήρας στην περιοχή της Καλλιθέας) και έτσι δεν θα αντλείται νερό συνεχόμενα από τη λίμνη Τριχωνίδα. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ένα τμήμα του κάτω ταμιευτήρα βρίσκεται εντός του σχεδίου του οικισμού της Βαρειάς, ενώ θεωρητικά βάσει νόμου τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών.

Σύμφωνα με το σχέδιο της «Aqua Resistance» για την αρχική πλήρωση των δεξαμενών των έργων αντλησιοταμίευσης, έγινε η επιλογή πλωτής αντλίας έναντι της κατασκευής μόνιμου έργου υδροληψίας, η οποία –κατά την εταιρεία- προσφέρει σημαντικά κατασκευαστικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. Στη συνέχεια προβλέπεται η εγκατάσταση γεώτρησης με σκοπό να αναπληρώνονται οι όποιες απώλειες νερού (π.χ. εξάτμιση) προκύψουν από τη μεταφορά του νερού μεταξύ των δύο ταμιευτήρων.

Ο Δήμος Θέρμου θα καταθέσει και αυτός με τη σειρά του στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διεξάγεται στο Περιβαλλοντικό Μητρώο τις αντιρρήσεις του μέσω του εντύπου Δ11 και με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση που έχει λάβει από επιστήμονες όπως ο περιβαλλοντολόγος Λ. Καρβελάς και ο Ευ. Παυλής, επίκουρος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι από τη συνεδρίαση δεν έλειψαν και οι εντάσεις μεταξύ Δημοτικής Αρχής και αντιπολίτευσης, ως συνέχεια της σφοδρής αντιπαράθεσης που σημειώθηκε μεταξύ των όταν στις αρχές της χρονιάς συζητούνταν η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» και είχε ως συνέπεια η κόντρα των δύο πλευρών να καταλήξει στα δικαστήρια με το Δήμαρχο Θέρμου, Σπύρο Κωνσταντάρα, να μηνύει την αντιπολίτευση για συκοφαντική δυσφήμηση.

Πάντως αυτή τη φορά το κλίμα στο Θέρμο ήταν σχετικά πιο ήπιο, τουλάχιστον συγκριτικά με την προηγούμενη φορά, καθώς δεν υπήρξαν κινητοποιήσεις έξω από το Δημαρχείο.

Δημήτρης Παπαδάκης