Δήμος Θέρμου: Νέο γήπεδο στα Σιταράλωνα θα φέρει το όνομα «Φώτης Γαλανογιώργος»

Νέο γήπεδο ποδοσφαίρου θα κατασκευαστεί στα Σιταράλωνα του Δήμου Θέρμου και θα φέρει το όνομα του νεαρού αθλητή Φώτη Γαλανογιώργου, που έχασε την ζωή του σε τροχαίο ατύχημα.

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Θέρμου, κ.

«Υπογραφή σύμβασης προϋπολογισμού 130.000 ευρώ ,σήμερα , με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στην κοινότητα Σιταραλώνων δήμου Θέρμου.

Εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση και η έναρξη της κατασκευή του , το οποίο θα ονοματοδοτηθεί προς τιμήν του νεαρού αθλητή Φωτίου Λ.Γαλανογιώργου που έχασε την ζωή του σε τροχαίο ατύχημα.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα καταστεί οριστικός ανάδοχος και για την κατασκευή της πλατείας Σιταραλώνων , αφού τελείωσε η φάση των ενστάσεων μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων , οπότε δρομολογούνται δύο εμβληματικά έργα για την εν λόγω κοινότητα σε πολύ σύντομο χρόνο.

Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη γιατί έχουμε σχέδιο , διεκδίκηση και αξιοπιστία».