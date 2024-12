Δήμος Ναυπακτίας: Ζήστε τη μαγεία των Χριστουγέννων - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Ο Δήμος Ναυπακτίας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων και να μοιραστούν αξέχαστες Γιορτές με ένα πλούσιο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων, Δράσεων και Δραστηριοτήτων!

Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι και φέτος η πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου θα υπάρχουν τα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια των παιδιών, ενώ όπως και κάθε χρόνο, θα φιλοξενούνται σε αυτά και οι Σύλλογοι ΑμεΑ ΑΛΚΥΟΝΗ και Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» Ναυπάκτου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024

18:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου σε συνεργασία με την Τ.Κ. Λυγιά, το Δημοτικό Σχολείο Λυγιά και τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου.

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024

18:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Γαλατά,

σε συνεργασία με την Τ.Κ Γαλατά, το Δημοτικό Σχολείο Γαλατά και τα ΚΔΑΠ Δήμου Ναυπακτίας.

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024

18:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με Χριστουγεννιάτικες δράσεις για τα παιδιά και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιρρίου «Το Καστέλι» και το ΚΔΑΠ Αντιρρίου. Πλατεία Χορμόβα Αντιρρίου

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2024

19:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Ναύπακτο. Συμμετέχουν: ο Σύλλογος «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές», η σχολή χορού της Μάρθας Καραλή και η Σχολή Ιππασίας «Δημητρίου Horses». Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024

11:00-13:00 «Τα φλουριά του Άι-Βασίλη» με τη Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, Αφροδίτη Τηλιγάδα και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Μουσικά παιχνίδια με τον Νίκο Τριανταφύλλου & τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές». Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

18:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Δάφνη, σε συνεργασία με την Τ.Κ. Δάφνης, το Δημοτικό Σχολείο Δάφνης και τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024

17:30-20:30 Γύψινα Χριστουγεννιάτικα Διακοσμητικά με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου. Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024

11:00-16:00 Rockpainting (για παιδιά 7-12 ετών) και προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας, με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου. Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Βόλτα με την άμαξα του Άγιου Βασίλη (διάρκεια 1 ώρα).

12:00 Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου στις πλατείες της πόλης μας, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Δ. Αμπατζή.

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024

11:00-13:00 Άγιος Βασίλης με δαχτυλομπογιές (για παιδιά 5-8 ετών) με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

17:30-20:30 Φτιάχνω τον πιο ξεχωριστό Άγιο Βασίλη (για παιδιά 5-8 ετών) με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου. Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2024

11:00-13:00 Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές.

17:30-20:30 Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές. Σύλλογος «Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές». Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2024

11:00-13:00 Κατασκευή Ημερολογίου. Σύλλογος «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Γλυκά Χριστούγεννα - Γλυκές Δημιουργίες με την Σωτηρία Προδρόμου & τον Σύλλογο

«Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές». Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2024

11:00-13:00 Κατασκευή Ημερολογίου με τον Σύλλογο «Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Διαδραστικό Παραμύθι με τη συγγραφέα Χριστίνα Καρρά & τον Σύλλογο «Ναύπακτος

Πολιτιστικές Διαδρομές». Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

20:00 Have yourself a Merry Little Christmas - Τραγουδάμε τα Χριστούγεννα, με τη Ζωή Παπαδοπούλου και τον Νίκο Ζιάζιαρη. Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα Ναυπάκτου

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2024

11:00-13:00 Origami Άγιος Βασίλης (για παιδιά 5-7 ετών) με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

17:30-20:30 «Χριστουγεννιάτικα θαύματα από χαρτί». Origami για ενήλικες και παιδιά με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου. Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024

11:00-16:00 Χριστουγεννιάτικη Τέχνη και Επιστήμη – Φωτεινός Τάρανδος (για παιδιά 8-12 ετών) με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου. Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

12:00 Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου στις πλατείες της πόλης μας, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Δ. Αμπατζή.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2025

11:00-13.00 Μουσικά παιχνίδια με τον Νίκο Τριανταφύλλου και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές». Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

17:30-20:30 Ζωγραφική και Κατασκευές από τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές». Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.

Βόλτα με την άμαξα του Αγίου Βασίλη (διάρκεια 1 ώρα).

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2025

11:00-13:00 Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου

17:30-20:30 «Πιγκουίνος στο Παγοδρόμιο του Χρόνου» AR Εφαρμογή (για παιδιά 5-12 ετών) με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου. Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2025

11:00-13:00 Pixel Art (για παιδιά 5-12 ετών) με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου

17:30-20:30 Crafts (για παιδιά 5-12 ετών) με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου. Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.

Βόλτα με την άμαξα του Αγίου Βασίλη (διάρκεια 1 ώρα).

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2025

11-13:00 Ζωγραφική και Κατασκευές. «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 «Τα Καλικαντζαράκια». Μουσική, Παιχνίδι και Χορός με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές». Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2025

11:00 Εορτασμός Θεοφανείων - Λιμάνι Ναυπάκτου.

Η Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και δημοτικά σχολεία της πόλης μας, στολίζει Χριστουγεννιάτικα Δέντρα:

6 Δεκεμβρίου, ώρα 09:30, Ειδικό σχολείο, πλατεία Φαρμάκη

10 Δεκεμβρίου, ώρα 10:15, 5ο δημοτικό σχολείο, πλατεία λιμένος

13 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00, 3ο δημοτικό σχολείο, πλατεία Ησιόδου

19 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00, 1ο δημοτικό σχολείο, πλατεία Φαρμάκη

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις ημερομηνίες ή τον τόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση.