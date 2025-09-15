Δήμος Ναυπακτίας: Ξεκινά η εγκατάσταση του εξοπλισμού στο Πράσινο Σημείο

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του Πράσινου Σημείου από τον Δήμαρχο κ. Βασίλη Γκίζα, παρουσία του αναδόχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ.Θωμά Κοτρωνιά, προϋπολογισμού 660.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα με σκοπό την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στον Δήμο. Η προμήθεια περιλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό, όπως κάδους αποθήκευσης και αποβλήτων, μεγάλους κάδους, φορτωτές κάδων, μηχανήματα ζύγισης και μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης, τα οποία θα εξασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του Πράσινου Σημείου.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο χώρος θα αποτελέσει οργανωμένο σημείο συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών, παρέχοντας στους δημότες τη δυνατότητα να αποθέτουν χωριστά υλικά όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, ογκώδη αντικείμενα και ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, εισέρχεται πλέον στο στάδιο υλοποίησης, με στόχο την άμεση λειτουργία του Πράσινου Σημείου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος.