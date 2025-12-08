Δήμος Ναυπακτίας: Το πρόγραμμα Εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Ο Δήμος Ναυπακτίας παρουσιάζει το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Δράσεις για τα παιδιά στον πεζόδρομο Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Ναυπακτίας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων και να μοιραστούν αξέχαστες Γιορτές με ένα πλούσιο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων, Δράσεων και Δραστηριοτήτων!

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές διαδρομές» και τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου, θα υλοποιούνται καθημερινά δράσεις για τα παιδιά στα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, που φέτος θα βρίσκονται στον πεζόδρομο Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου από τις 20.12.2025 έως και 5.1.2026 (εκτός 25ης.12.2025 και 1ης.1.2026).

Αναλυτικά το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων:

• Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

18:00 Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Το κλειδί των Χριστουγέννων», σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιρρίου «Το Καστέλι» και το κατηχητικό του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αντιρρίου.

Πλατεία Χορμόβα Αντιρρίου

• Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

18:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Γαλατά, σε συνεργασία με την Τ.Κ Γαλατά, το Δημοτικό Σχολείο Γαλατά και τα ΚΔΑΠ Δήμου Ναυπακτίας.

• Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

20:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Ναύπακτο. Συμμετέχουν: η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου,η Παιδική Χορωδία Ναυπάκτου, ο Σύλλογος «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές» και η σχολή χορού της Λίας Αποστολοπούλου.

Πεζόδρομος Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

• Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

19:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Τ.Κ. Λυγιά, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Λυγιά, την Τ.Κ. Λυγιά και τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου.

• Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

18:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Τ.Κ. Δάφνης, σε συνεργασία με την Τ.Κ. Δάφνης, το Δημοτικό Σχολείο Δάφνης και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου.

• Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

12:00 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Δ. Αμπατζή.

• Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

12:00 Χριστούγεννα όπως παλιά.

Κλεπά Δ.Ε. Πλατάνου

• Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

20:00 Θεατρική παράσταση για παιδιά «Ο Καρυοθραύστης».

Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα Ναυπάκτου

• Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

12:00 Κάλαντα Πρωτοχρονιάς από την Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Δ. Αμπατζή.

• Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2026

11:00 Εορτασμός Θεοφανείων.

Λιμάνι Ναυπάκτου

Το Πρόγραμμα των δράσεων στον πεζόδρομο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 Χριστουγεννιάτικη κάρτα

με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Χριστουγεννιάτικα στολίδια

με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 «Τα φλουριά του Άι Βασίλη» με την Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, Αφροδίτη Τηλιγάδα και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Ζωγραφίζω τα Χριστούγεννα

με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

17:30-20:30 Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

17:30-20:30 Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

11:00-16:00 «Το μαγικό δίπτυχο!» – «Χριστουγεννιάτικα στένσιλ» με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 Χειροποίητη κάρτα από χαρτί με την Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, Αφροδίτη Τηλιγάδα και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 «Τα μυστήρια των pixels» με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

19:00 Μουσική εκδήλωση με το «Τεχνουργείο».

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 Χριστουγεννιάτικα «κοσμήματα» και μπρελόκ με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Γλυκά Χριστούγεννα – Γλυκές δημιουργίες με την Σωτηρία Προδρόμου και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 Τα ταρανδάκια του Άι Βασίλη με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Διαδραστικό παραμύθι με την συγγραφέα Χριστίνα Καρρά και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

17:30-20:30 Παίζω και επαυξάνω με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 Κατασκευή ημερολογίου με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Γιορτινές κατασκευές με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Σταθοπούλου.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

11:00-16:00 «Τον γύψο χρωματίζω και το βλέμμα μαγνητίζω» με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2025

11:00-13:00 Γιορτινά παιχνίδια

17:30-20:30 Μουσικά παιχνίδια

με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2025

11:00-13:00 Ζωγραφίζουμε Ξωτικά με τα Ξωτικά με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 «Χαρτο-διπλώνω και δημιουργώ» με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2025

11:00-13:00 Κατασκευές και Ζωγραφιές με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Κατασκευές και Ζωγραφιές με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2025

11:00-13:00 Κατασκευές και Ζωγραφιές με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 «Τα καλικαντζαράκια», μουσική, παιχνίδι και χορός, με τη συγγραφέα Χριστίνα Καρρά

και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».