Δήμος Ναυπακτίας: Ποιος θα αναλάβει την αρμοδιότητα Κοινωνικής Πολιτικής

Η παραίτηση της Μαρίνας Ρισβά από τη θέση της αντιδημάρχου του δήμου Ναυπακτίας, μεταφέρει στο δήμαρχο Βασίλη Γκίζα την υποχρέωση να ορίσει το ποιος από τη δημοτική του ομάδα θα αναλάβει την αρμοδιότητα Κοινωνικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktosvoice.gr τα σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι δύο, με χρονικό ορίζοντας έως το τέλος Δεκεμβρίου, όταν και θα γίνει εκ νέου ορισμός αντιδημάρχων, από την 1η Ιανουαρίου.

Στην πρώτη περίπτωση εξετάζεται το ενδεχόμενο η αρμοδιότητα να μεταφερθεί στον αντιδήμαρχο Ντίνο Τσουκαλά, ενώ στη δεύτερη να την κρατήσει ο ίδιος ο δήμαρχος, ο Βασίλης Γκίζας, εξετάζοντας κάθε άλλη περίπτωση με το τέλος του χρόνου.