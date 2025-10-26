Δήμος Ναυπακτίας: Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την Εμποροπανήγυρη

Με ευλάβεια και λαμπρότητα τίμησε σήμερα η Ναύπακτος τον πολιούχο και προστάτη της, Άγιο Δημήτριο. Νωρίς το πρωί τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου και ακολούθησε Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ.Ιεροθέου, συνοδεία της Παπαχαραλαμπείου Δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπάκτου, των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την Εμποροπανήγυρη

Σήμερα, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, άνοιξαν τις πόρτες τους και τα Παζάρια της Ναυπάκτου, η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής παράδοσης από το έτος 1867. Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας τους, πλήθος επισκεπτών κατέκλυσε τον χώρο, δίνοντας ζωή σε έναν θεσμό που συνδέει τις γενιές και παραμένει σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Το «παρών» έδωσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ.Ιερόθεος, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ.Θανάσης Παπαθανάσης, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ.Χρήστος Παϊσιος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας κ.Άγγελος Σταυρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κ.Ντίνος Τσουκαλάς και κ.Θωμάς Κοτρωνιάς, ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου «Νέα Δυτικής Ελλάδας» κ.Σπύρος Σκιαδαρέσης, η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ.Αγγελική Σμπούκη, το μέλος της Κοινότητας Ναυπάκτου κ.Χριστίνα Λαβίδα, εκπρόσωποι αρχών και τοπικών φορέων.

«Αναμνήσεις» από το Σύλλογο «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές»

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, ο Σύλλογος «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές» παρουσιάζει και φέτος την ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση «Αναμνήσεις» στα Παλαιά Σφαγεία, στην είσοδο του χώρου της εμποροπανήγυρης. Μέσα από εικόνες περασμένων δεκαετιών, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στιγμές από τις γειτονιές, τις γιορτές και την καθημερινή ζωή της Ναυπάκτου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια των της Εμποροπανήγυρης, έως και τις 2 Νοεμβρίου.