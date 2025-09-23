Δήμος Ναυπακτίας και Co2gether: Από κοινού βοήθεια για άστεγους πολίτες

Η Co2gether, καθημερινά βρίσκεται δίπλα σε άστεγους πολίτες, οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμου, ρατσισμού.

Η υποστήριξη επικεντρώνεται από το να βρουν στέγη και εργασία, την υπεράσπιση των δικαιώματά τους, την ψυχολογική τους ενδυνάμωση.

Οι πολίτες σε κατάσταση αστεγίας ή επισφαλούς συνθήκης διαβίωσης υποστηρίζονται σε όλους τους Δήμους που έχει συνεργασία η Co2gether.

H ομάδα της Co2gether αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει δημόσια τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Δήμο Ναυπακτίας και ειδικότερα προς την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Μαρίνα Ρισβά–Πατακοπούλου

Η αγαστή συνεργασία μας με τον Δήμο Ναυπακτίας μάς έδωσε τη δυνατότητα, σε μία κρίσιμη στιγμή για άστεγη οικογένεια ωφελούμενών μας, να απευθυνθούμε στην Αντιδήμαρχο.

Με δική της άμεση μέριμνα, η ευπαθής οικογένεια βρήκε προσωρινή στέγη για δύο ημέρες στη νέα Δομή Έκτακτης Φιλοξενίας του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο συγκεκριμένος χώρος, που διαμορφώθηκε από τον τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει ως σκοπό να προσφέρει προσωρινή φιλοξενία σε άτομα ή οικογένειες που πλήττονται αιφνιδίως και βρίσκονται χωρίς στέγη, καλύπτοντας τις ανάγκες τους μέχρι την αποκατάσταση της κατάστασης τους.

Η φιλοξενία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως τρεις ημέρες και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας του Δήμου, υλοποιούμενη έπειτα από πρωτοβουλία της κ. Ρισβά–Πατακοπούλου.

Η άμεση ανταπόκριση και η ευαισθησία που έδειξε η Αντιδήμαρχος αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι η κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί να κάνει τη διαφορά στις ζωές των συμπολιτών μας.

Ως οργανισμός κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που καθημερινά παλεύει για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αναγνωρίζουμε τη σημασία τέτοιων ενεργειών και αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που βλέπουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να στέκεται αρωγός στις ανάγκες των πιο ευάλωτων.