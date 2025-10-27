Δήμος Μεσολογγίου: Ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών από πλημμύρες σε οικίες

Ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών από πλημμύρες σε οικίες, όπως ενημέρωσε ο Δήμος Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει τους δημότες που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου 2025, ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αυτοψία ζημιών σε κατοικίες από σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025.

Προς διευκόλυνση των αιτούντων, το πρότυπο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση: http://messolonghi.gov.gr/?p=21645

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

Δημοτική Ενότητα Ιερής Πόλης Μεσολογγίου: Δημαρχείο (κεντρικό πρωτόκολλο, 1ος όροφος) και ΚΕΠ Μεσολογγίου (Σπυρίδωνος Τρικούπη 23)

Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού: Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο Αιτωλικού) και ΚΕΠ Αιτωλικού (έναντι κεντρικής πλατείας Γρ. Λιακατά)

Δημοτική Ενότητα Οινιαδών: Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο Οινιάδων) και ΚΕΠ Οινιαδών (Νεοχώρι, Καρατζογιάννη & Ι. Κουφού)

Τα έντυπα των αιτήσεων και ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών, είναι επίσης διαθέσιμα επί τόπου.

Σημειώνεται ότι για την καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (οδός Κύπρου 30, Μεσολόγγι).

Η αίτηση