Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Κοινωνικά Νέα
Κοινωνικά Νέα

Δήμος Μεσολογγίου: Ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών από πλημμύρες σε οικίες

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών από πλημμύρες σε οικίες, όπως ενημέρωσε ο Δήμος Μεσολογγίου.

 

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει τους δημότες που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου 2025, ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αυτοψία ζημιών σε κατοικίες από σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025.

Προς διευκόλυνση των αιτούντων, το πρότυπο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση: http://messolonghi.gov.gr/?p=21645

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

  • Δημοτική Ενότητα Ιερής Πόλης Μεσολογγίου: Δημαρχείο (κεντρικό πρωτόκολλο, 1ος όροφος) και ΚΕΠ Μεσολογγίου (Σπυρίδωνος Τρικούπη 23)
  • Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού: Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο Αιτωλικού) και ΚΕΠ Αιτωλικού (έναντι κεντρικής πλατείας Γρ. Λιακατά)
  •  Δημοτική Ενότητα Οινιαδών: Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο Οινιάδων) και ΚΕΠ Οινιαδών (Νεοχώρι, Καρατζογιάννη &amp; Ι. Κουφού)

Τα έντυπα των αιτήσεων και ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών, είναι επίσης διαθέσιμα επί τόπου.

Σημειώνεται ότι για την καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (οδός Κύπρου 30, Μεσολόγγι).

Η αίτηση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Το ΚΑΠΗ Δήμου Μεσολογγίου αποχαιρετά τον Οκτώβριο με ένα βίντεο γεμάτο δράσεις και...

Μεσολόγγι: Δημιουργία «Χρυσής Βίβλου» για τους αγωνιστές που έπεσαν στις πολιορκίες 1821-1829

Σπύρος Διαμαντόπουλος: Η 28η Οκτωβρίου συμβολίζει τις διαχρονικές θυσίες των προγόνων μας

Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου: Το «όχι» σήμερα, 85 χρόνια μετά

Ο Εμποροβιομηχανικός Μεσολογγίου καλεί σε καταγραφή ζημιών τις πληγείσες επιχειρήσεις από την κακοκαρία

Μεσολόγγι: Προχωρά το έργο για τα υδραγωγεία Νεοχωρίου και Μαγούλας υποστηρίζει ο Δήμος

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.