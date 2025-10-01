Δήμος Μεσολογγίου: Ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ - Δράσεις ολόκληρο τον Οκτώβριο!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εγκαινίασε με ένα μεγάλο γλέντι σήμερα Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, τις εορταστικές εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ, οι οποίες θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Ο τίτλος του φετινού προγράμματος είναι «Γιορτάζουμε τα Χρόνια μας» και στόχος του είναι να τιμήσει τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, να αναδείξει τη συμβολή τους στην οικογένεια και στην κοινωνία, και να προσφέρει στιγμές χαράς, δημιουργικότητας και κοινωνικής επαφής.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παραδοσιακό γλέντι, παιχνίδια με παιδιά, μετρήσεις υγείας, συμβουλές διατροφής, αθλητικές δραστηριότητες και δημιουργικά εργαστήρια μνήμης.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου καλεί όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ και τους φίλους τους να συμμετάσχουν και να απολαύσουν τις δράσεις αυτού του μήνα, που οργανώθηκαν με μεράκι και αγάπη για τους ηλικιωμένους της πόλης από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας!