Δήμος Μεσολογγίου: Βράβευσε τον καθηγητή Αριστογιάννη Γαρμπή

Ο Δήμος Μεσολογγίου βράβευσε τον Αριστογιάννη Γαρμπή καθώς συνέβαλε στην υλοποίηση του μνημείου προς τιμήν του Δημητρίου Μεσθενέα

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, βράβευσε τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αριστογιάννη Γαρμπή, για την ουσιαστική του συνεισφορά στην υλοποίηση του μνημείου προς τιμήν του Δημητρίου Μεσθενέα, συνεργάτη του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ και τυπογράφο των «Ελληνικών Χρονικών» και του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν», σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Ο Δήμαρχος παρέδωσε στον κ. Γαρμπή αναμνηστικό μετάλλιο, ως την οφειλόμενη αναγνώριση της προσωπικής του πρωτοβουλίας και αδιάκοπης προσπάθειας, η οποίες υπήρξαν καθοριστικές για την επίσημη αναγνώριση του έργου και της συμβολής του ΔημητρίουΜεσθενέα στον Επαναστατικό Τύπο και στον Αγώνα του 1821.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον κ. Γαρμπή για τη σημαντική του συμβολή στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.

Αποδεχόμενος την βράβευση ο κ. Γαρμπής, ανέφερε:

«Είμαι συγκινημένος για την τιμή που μου κάνει σήμερα ο Δήμαρχος της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος. Αισθάνομαι όμως ότι εγώ έπραξα απλώς το χρέος μου, ως όφειλα. Η τιμή ανήκει στον Δημήτριο Μεσθενέα, τυπογράφο και αγωνιστή του 1821, που έπεσε μαχόμενος στην Έξοδο του Μεσολογγίου».