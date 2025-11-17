Δήμος Μεσολογγίου: Το πρόγραμμα εορτασμού για την Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων

Την 21η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, ο Δήμος Μεσολογγίου θα τιμήσει με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα την ημέρα των Ένοπλων Δυνάμεων.

Ακολουθεί η πρόσκληση:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Αθανάσιος Μαυρομμάτης, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ι.Π. Μεσολογγίου την 21η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή ώρα μέχρι και τη δύση του ηλίου της 21ης Νοεμβρίου 2025

Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου 2025

08:00: Έπαρση της Σημαίας στην κεντρική πλατεία της Ι.Π. Μεσολογγίου.

09:40: Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής.

09:45: Τέλεση δοξολογίας.

10:15: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων τελευταίων πολέμων (Τρίγωνο).

10:30: Παράθεση μικρής φιλοξενίας (καφές) στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ι.Π. Μεσολογγίου (κεντρική πλατεία).

16:40: Επίσημη υποστολή Σημαίας.

Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Σωτηρόπουλος Αντώνιος, υπάλληλος της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι πρέπει να το δηλώσουν στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 20ης Νοεμβρίου 2025 στο τηλέφωνο 26313-61277 ή 26313-61603 για να τηρηθεί σειρά όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Τα έξοδα των στεφάνων δεν καλύπτονται από την Π.Δ.Ε