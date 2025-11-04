Δήμος Μεσολογγίου: Το πρόγραμμα δράσεων για την εβδομάδα πρόληψης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Εβδομάδα πρόληψης και ενημέρωσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη από το προσωπικό των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Μεσολογγίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», διοργανώνει εβδομάδα πρόληψης και ενημέρωσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, που τιμάται στις 14 Νοεμβρίου κάθε χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πρόληψης και ενημέρωσης, από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιούνται δωρεάν μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και διανομή ενημερωτικού υλικού στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου (Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Κατοχής, Νεοχωρίου και Ευηνοχωρίου). Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του σακχαρώδη διαβήτη.

Πρόγραμμα δράσεων

10 Νοεμβρίου, 9:00 π.μ. – Ευηνοχώρι, Κοινοτικό Κατάστημα

11 Νοεμβρίου, 9:00 π.μ. – Μεσολόγγι, στην είσοδο του ΚΗΦΗ

12 Νοεμβρίου, 9:00 π.μ. – Οινιάδες, Πλατεία Νεοχωρίου

13 Νοεμβρίου, 9:00 π.μ. – Οινιάδες, Πλατεία Κατοχής

14 Νοεμβρίου, 9:00 π.μ. – Αιτωλικό, στην είσοδο της λαϊκής αγοράς

19 Νοεμβρίου, 9:00 π.μ. – Μεσολόγγι, Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μήνυμα Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Δημήτρη Ράπτη:

«Ο διαβήτης είναι μια πάθηση που μπορεί να επηρεάσει πολλούς συνανθρώπους μας, ωστόσο με σωστή ενημέρωση και τακτικούς ελέγχους μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.

Με τις δράσεις αυτές θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους συμπολίτες μας να κάνουν έναν απλό, αλλά πολύτιμο έλεγχο για την υγεία τους.

Η φροντίδα για την υγεία μας ξεκινά από τη γνώση και την πρόληψη».

Η δράση πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» (ΕΣΠΑ).

Η αφίσα: