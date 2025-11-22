Δήμος Μεσολογγίου: Τιμήθηκε ο απελευθερωτής της Κορυτσάς, Στρατηγός Δημήτριος Θεοδωράκης

Τίμησε τον απελευθερωτή της Κορυτσάς, Στρατηγό Δημήτριο Θεοδωράκη, ο Δήμος Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Σε κλίμα σεβασμού και ιστορικής μνήμης, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τίμησε τον απελευθερωτή και πρώτο Φρούραρχο της Κορυτσάς, Στρατηγό Δημήτριο Θεοδωράκη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην ομώνυμη πλατεία στο Μεσολόγγι σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025.

Ο Στρατηγός Θεοδωράκης, σημαντική φυσιογνωμία του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, συμμετείχε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως Έφεδρος Υποδιοικητής του 53ου Συντάγματος Πεζικού της ΙΧ Μεραρχίας του Γ’ Σώματος Στρατού. Σαν σήμερα, στις 22 Νοεμβρίου 1940, ανέλαβε επιθετική πρωτοβουλία κατά των Ιταλών εισβολέων και, ηγούμενος αποσπάσματος Ελλήνων στρατιωτών, τους καταδίωξε και κατέλαβε την Κορυτσά. Την κήρυξε ελεύθερη, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ως πρώτος Φρούραρχός της, εξέλιξη που συγκλόνισε την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποδεικνύοντας στο πεδίο της μάχης ότι οι δυνάμεις του Άξονα δεν ήταν ανίκητες.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται ετησίως ανήμερα της ιστορικής επετείου, περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία από τον Αντισυνταγματάρχη Τεθωρακισμένων ε.α. κ. Αναστάσιο Σκαρλάτο, καθώς και απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές σχολείων της πόλης. Στον χαιρετισμό του, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας-Πολιτικής Προστασίας-Βιώσιμου Τουρισμού Νίκος Παπανικολάου, στάθηκε στην ανδρεία και τόλμη του Στρατηγού Θεοδωράκη, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία του αποτελεί διαρκή υπενθύμιση πως η ελευθερία κατακτάται μόνο με αγώνες και θυσίες.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, απόγονος του Στρατηγού, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων στην προτομή του και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, Ο Διοικητής του 2/39 Συντάγματος Πεζικού, Συνταγματάρχης Παντελεήμων Μπερτσιάς, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αιτωλίας Παναγιώτης Κυρίτσης, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αιτωλοακαρνανίας, του συνδέσμου Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας και της Αερολέσχης Μεσολογγίου, πρώην Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη του Παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού, εκπαιδευτικοί και απόγονοι της οικογένειας του Στρατηγού Δημήτριου Θεοδωράκη. Τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο κ. Παναγιώτης Μυλωνάς, Φιλόλογος, Καθηγητής του 2ου Λυκείου Μεσολογγίου.