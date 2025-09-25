Δήμος Μεσολογγίου: Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσολογγίου,την Δευτέρα 29η Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση σχετικά με θέματα της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου.

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγήτρια κα. Φούντα Γεωργία – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Δήμαρχος).

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Δήμαρχος).

Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Αθηναίων (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Βύρωνος (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Αργοστολίου (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπλιέων (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Δελφών (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Άργους-Μυκηνών (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συμμετοχής του Κήπου των Ηρώων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων (European Route of Historic Gardens – ERHG) (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση ανέγερσης Μνημείου Αμπλιανιτών αγωνιστών εντός του Κήπου των Ηρώων (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς έτους 2025 (εισηγητής κ. Τέγας Χρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ. Τέγας Χρ. – Αντιδήμαρχος).

Επικαιροποίηση λειτουργίας δομών ΚΔΑΠ (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος). 17. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών ΚΔΑΠ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί καθορισμού συνδρομής για τη φιλοξενία των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).

Καθιέρωση 18ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του τομέα Αθλητισμού – υπηρεσία Γηπέδων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παροχής κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Μπορούμε Saving Food-Saving Lives» στο πλαίσιο του προγράμματος “ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ” (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση-συμπλήρωση του 25. Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Επικαιροποίηση και έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη, την Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρομά του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Εφαρμογή θεσμού – ανάθεση εργασιών σε Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για λειτουργία Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2025-2026 (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση θέσπισης ετησίου βραβείου στη μνήμη ΓΙΑΝΝΗ ΨΑΡΑΚΗ (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παράτασης μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου έμπροσθεν του “Κήπου των Ηρώων” στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Εισηγήσεις της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2025 (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).