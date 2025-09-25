Δήμος Μεσολογγίου: Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμος Μεσολογγίου: Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσολογγίου,την Δευτέρα 29η Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση σχετικά με θέματα της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου.
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγήτρια κα. Φούντα Γεωργία – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Δήμαρχος).
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Δήμαρχος).
Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Αθηναίων (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Βύρωνος (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Αργοστολίου (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπλιέων (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Δελφών (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Άργους-Μυκηνών (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση συμμετοχής του Κήπου των Ηρώων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων (European Route of Historic Gardens – ERHG) (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση ανέγερσης Μνημείου Αμπλιανιτών αγωνιστών εντός του Κήπου των Ηρώων (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου
Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς έτους 2025 (εισηγητής κ. Τέγας Χρ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ. Τέγας Χρ. – Αντιδήμαρχος).
Επικαιροποίηση λειτουργίας δομών ΚΔΑΠ (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).
Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος). 17. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών ΚΔΑΠ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).
Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).
Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής περί καθορισμού συνδρομής για τη φιλοξενία των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).
Καθιέρωση 18ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του τομέα Αθλητισμού – υπηρεσία Γηπέδων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση παροχής κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Μπορούμε Saving Food-Saving Lives» στο πλαίσιο του προγράμματος “ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ” (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση-συμπλήρωση του 25. Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Επικαιροποίηση και έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη, την Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρομά του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Εφαρμογή θεσμού – ανάθεση εργασιών σε Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για λειτουργία Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2025-2026 (εισηγητής κ. Ράπτης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση θέσπισης ετησίου βραβείου στη μνήμη ΓΙΑΝΝΗ ΨΑΡΑΚΗ (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση παράτασης μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου έμπροσθεν του “Κήπου των Ηρώων” στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).
Εισηγήσεις της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2025 (εισηγητής κ. Πετρόπουλος Δημ. – Αντιδήμαρχος).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο με ανατροπή αγροτικού στην οδό Κόκκαλη

Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο με ανατροπή αγροτικού στην οδό Κόκκαλη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όταν ένα αγροτικό όχημα ανετράπη στην οδό Κόκκαλη, δίπλα στο 19ο Δημοτικό Σχολείο

25 Σεπ 2025

Ετικέτες: Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου, συνεδριαση

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;