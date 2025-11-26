Δήμος Μεσολογγίου: Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας

Συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας, στον Δήμο Μεσολογγίου, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων

Έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπεται να εκδηλωθούν, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ (22/2025), στο Δημαρχείο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σήμερα Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025.Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Πολεοδομίας και Βιώσιμου Τουρισμού, Νίκος Παπανικολάου, μαζί με τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Κουφό και τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου, Αντιπύραρχο Χρήστο Χατζή.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση της ετοιμότητας των συναρμόδιων υπηρεσιών και ο συντονισμός των δράσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και στην ταχεία κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και την αποτελεσματική διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων.

Στη συνεδρίαση του ΤΕΣΟΠΠ συμμετείχαν οι εξής εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων:

• Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, Γιάννης Πασπαλιάρης,

• Ο Διευθυντής και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, κ. Χαράλαμπος Κιρκινέζος και Παναγιώτης Τζάνης, αντίστοιχα,

• Ο Διοικητής του 2/39 Συντάγματος Πεζικού, Συνταγματάρχης Παντελεήμων Μπερτσιάς,

• Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αιτωλίας, Νικόλαος Καμπάς,

• Ο Αντιπρόεδρος του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, Γιάννης Κουτσοθεόδωρος,

• Ο Επικεφαλής της ΕΟΕΔ Μεσολογγίου, Διονύσης Τριρώγλου,

• Η εκπρόσωπος του Παραρτήματος Ερυθρού Σταυρού Μεσολογγίου, κα Ειρήνη Βούλγαρη, μαζί με μέλη του παραρτήματος.