Δήμος Μεσολογγίου: Συνεχίζεται η καταγραφή τάφων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

Συνεχίζεται η καταγραφή τάφων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες στον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει τους δημότες ότι συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής τάφωναπό αύριο Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025, για τα κοιμητήρια ΟΛΩΝ των Δημοτικών Ενοτήτων.

Η καταγραφή θα γίνεται καθημερινά, 09:00 - 13:00, στο κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας (Ελευθέρων Πολιορκημένων 42, ΤΚ 302 00, Μεσολόγγι -πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26310 51582

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να δηλώσουν τους τάφουςέως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Από το Γραφείο Κοιμητηρίων

Διεύθυνση Περιβάλλοντος–Πρασίνου & Καθαριότητας