Δήμος Μεσολογγίου: Συνάντηση Δημάρχου με τον Κωνσταντίνο Γλούμη - Ατσαλάκη

Συνάντηση του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρου Διαμαντόπουλου, με τον Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη-Ατσαλάκη, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο σήμερα Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διερευνήθηκα οι δυνατότητες συνεργασίας του Δήμου με το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, ενώ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις πολιτικές που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό πρόβλημα καθώς και ζητήματα παιδικής προστασίας.

Ο Δήμαρχος κ. Διαμαντόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Γλούμη-Ατσαλάκη για την επίσκεψη, επισημαίνοντας ότι αυτή θα αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα συνεργασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που είναι εμφανή και στην περιοχή μας.