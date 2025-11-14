Δήμος Μεσολογγίου: Συμμετείχε στην Διημερίδα του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στα Λουτρά Αλμωπίας

Στα Λουτρά Αλμωπίας βρέθηκε ο Δήμος Μεσολογγίου καθώς συμμετείχε σε διημερίδα του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στα Λουτρά Αλμωπίας

Το διήμερο 18–19 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε θεματική διημερίδα και συνεδρίαση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) στα Λουτρά Αλμωπίας. Τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Πολιτικής Προστασίας και Βιώσιμου Τουρισμού, κ. Παπανικολάου Νικόλαος, μεταφέροντας τη στρατηγική κατεύθυνση της δημοτικής αρχής για την ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού και την αξιοποίηση του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της λιμνοθάλασσας.

Η διημερίδα ήταν αφιερωμένη στις δυνατότητες ανάπτυξης του ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού στην Ελλάδα και ειδικότερα στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Δήμοι στη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων τους.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η θεματική ενότητα «Οι Ελληνικές Ιαματικές Πηγές της επόμενης δεκαετίας», όπου παρουσιάστηκαν νέες προσεγγίσεις στις θερμαλιστικές υπηρεσίες και η ένταξή τους στο συνολικό τουριστικό προϊόν κάθε προορισμού.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠΕ εξετάστηκαν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους σχετικά με τις καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης ιαματικών πηγών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Συζητήθηκαν επίσης προτάσεις και κοινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την επιτάχυνση των διαδικασιών από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, τα μέλη του Συνδέσμου εργάστηκαν πάνω στο νέο τεχνικό δελτίο που θα κληθούν να συμπληρώσουν οι Δήμοι, με στόχο την αναζήτηση πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων για ανακαίνιση, εκσυγχρονισμό και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων θερμαλισμού. Επίσης, παρουσιάστηκε η ειδική έκδοση του ΣΔΙΠΕ με τίτλο «ΛΟΥΤΡΟΝ: Παρελθόν, παρόν και μέλλον του ελληνικού θερμαλισμού», στην οποία θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των Δήμων.

Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στη διημερίδα υπογραμμίζει τη βούληση της δημοτικής αρχής να αναπτύξει συμπληρωματικές μορφές τουρισμού, να αξιοποιήσει νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και να ενισχύσει την εξωστρέφεια της περιοχής.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Νικόλαος τόνισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των Δήμων-μελών του Συνδέσμου και την αξιοποίηση καλών πρακτικών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που θα αντανακλά την ιστορικότητα και τη φυσική μοναδικότητα του Μεσολογγίου και της λιμνοθάλασσας.