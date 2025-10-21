Δήμος Μεσολογγίου: Σε ύφεση βρίσκονται τα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Σε ύφεση βρίσκεται η ευλογιά αιγοπροβάτων στον Δήμο Μεσολογγίου που το προηγούμενο διάστημα δέχθηκε ένα τεράστιο και ενδεχομένως ανεπανόρθωτο πλήγμα στον κτηνοτροφικό τομέα.

Μέχρι στιγμής έχουν νοσήσει και θανατωθεί 20 εκτροφές με πάνω από 2.000 ζώα σε Ευηνοχώρι, Γαλατά, Άγιο Θωμά και Νεοχώρι.

Το Ευηνοχώρι ήταν αυτό που δέχθηκε το μεγαλύτερο χτύπημα στην καρδιά της τοπικής οικονομίας που είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας, αφού νόσησαν και θανατώθηκαν σχεδόν όλες οι εκτροφές.

Εκείνο που δίνει αυτή την στιγμή μια αχτίδα ελπίδας ότι το κακό θα σταματήσει εδώ είναι ότι πλέον τα κρούσματα δεν έχουν την ίδια συχνότητα με αυτή που είχαν πριν από 10 – 15 ημέρες.

Προς το παρόν υπάρχει μόνο ένα δείγμα σε εκκρεμότητα που έχει σταλεί για ανάλυση και αναμένονται τα αποτελέσματα το οποίο προέρχεται από τον Άγιο Θωμά.

Πηγή: aixmi-news.gr