Δήμος Μεσολογγίου: Σε τροχιά υλοποίησης εκτεταμένο τεχνικό πρόγραμμα έργων 28 εκατ.

Εγκρίθηκε χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μεσολογγίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση ενός εκτεταμένου πλάνου έργων που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη συνολική αναβάθμιση του Δήμου.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου αναφέρεται:

Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικά έργα υποδομής σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, με παρεμβάσεις σε οδοποιία, ηλεκτροφωτισμό, κοινόχρηστους χώρους και βασικές δημοτικές υποδομές, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του δημόσιου χώρου. Ξεχωρίζουν εμβληματικά έργα αθλητισμού και πολιτισμού, που αναβαθμίζουν καθοριστικά τις δημοτικές εγκαταστάσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενίσχυση και αποκατάσταση των κερκίδων του γηπέδου Δ.Α.Κ. Μεσολογγίου, προϋπολογισμού 663.914,39 ευρώ, καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου, με προϋπολογισμό 459.372,00 ευρώ. Στον τομέα του πολιτισμού, προχωρά η αποκατάσταση και αναβάθμιση των κτιρίων της Δημοτικής Πινακοθήκης Μεσολογγίου, του Μουσείου Βάσως Κατράκη και του Μουσείου Κωστή Παλαμά, με συνολικό προϋπολογισμό 1.400.000,00 ευρώ, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον αθλητισμό, με την ενεργειακή αναβάθμιση και τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κλειστό Γυμναστήριο Μεσολογγίου, έργο προϋπολογισμού 1.250.000,00 ευρώ, που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα για σχολικές μονάδες, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης και αναψυχής, καθώς και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έναν σύγχρονο και λειτουργικό Δήμο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος (έργα σε εξέλιξη ή που θα δημοπρατηθούν) ανέρχεται σε 28.245.384,15 ευρώ, από τα οποία τα 1.602.000 ευρώ αφορούν σε έργα του 2026, επιβεβαιώνοντας τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και τη στόχευση σε έργα ουσίας, με πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα και στο μέλλον του τόπου.