Δήμος Μεσολογγίου: Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε τους πεσόντες στη Μάχη της Γκραμπάλας

Με τιμή και συγκίνηση, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τίμησε τους ήρωες του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την Πατρίδα τους στη Μάχη της Γκραμπάλας τον Νοέμβριο του 1940.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025, στη Βίγλα Καλπακίου, και αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές μνήμης και τιμής στους πεσόντες του ελληνοϊταλικού πολέμου.

Τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Δημήτριος Ράπτης, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των αξιωματικών και στρατιωτών του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, πολλοί από τους οποίους κατάγονταν από το Μεσολόγγι και την Αιτωλοακαρνανία.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ράπτης υπογράμμισε τη σημασία της Μάχης της Γκραμπάλας, χαρακτηρίζοντάς την ως «σύμβολο του ατσάλινου και σθεναρού φρονήματος των Ελλήνων, που, αγωνιζόμενοι για την πατρίδα τους, υπερβαίνουν κάθε εμπόδιο και θυσία». Παράλληλα, κάλεσε όλους να μη λησμονήσουν ποτέ τη θυσία των ηρώων αυτών, οι οποίοι έγραψαν χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού στρατού και της πατρίδας μας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, καθώς και συγγενείς και απόγονοι των πεσόντων, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκινητική τελετή τιμής και μνήμης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων και την απόδοση τιμών στους πεσόντες.