Δήμος Μεσολογγίου: Σχέδιο και αίτημα για αντιπλημμυρική προστασία

Καθώς αυτά που πρέπει να ειπωθούν για το εν λόγω, περίπλοκο, ζήτημα είναι αρκετά, το Δελτίο Τύπου που ακολουθεί είναι εκτενές. Παρακαλούνται όλοι, και ειδικά οι δημότες του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, να αφιερώσουν λίγο από τον χρόνο τους ώστε να το διαβάσουν έως το τέλος. Το απαιτεί η σοβαρότητα της περίστασης.

Η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ενημερώνει για την τρέχουσα κατάσταση και τις συντονισμένες ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες σε Μεσολόγγι και Αιτωλικό.

Τα φαινόμενα ανέδειξαν την πολυπλοκότητα του υδραυλικού συστήματος της περιοχής, καθώς και την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης για μελέτες, παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις των υποδομών.

Υφιστάμενη Κατάσταση & Παραδοχές

1. Αντλιοστάσια Δήμου

Οι τρεις μονάδες (Γηροκομείο – Γήπεδο – Μοτίβο) παρουσιάζουν ελλιπή και ανεπαρκή λειτουργία, παρά την «αναβάθμιση» του 2018, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν ήδη πορίσματα και πρακτικά (Δ.Σ. 5/1/2022) που καταγράφουν το πρόβλημα, ενώ η υπόθεση διερευνάται δικαστικά.

Είναι αδιανόητο να έχει δαπανήσει το Κράτος σημαντικά ποσά για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων και τελικά αυτά να λειτουργούν με μικρότερη παροχετευτική ικανότητα από ό,τι πριν την παρέμβαση. Ας το κρίνουν οι δημότες αλλά και η Δικαιοσύνη.

➡️ Αιτούμαστε χρηματοδότηση για τη βελτίωση της παροχετευτικής ικανότητας και την αντικατάσταση των αντλιών με νέες, υψηλής απόδοσης.

2. Αντλιοστάσια ΓΟΕΒ

Την ημέρα της πλημμύρας δεν λειτούργησαν για τέσσερις ώρες λόγω διακοπής ρεύματος και έλλειψης γεννητριών (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη – Η/Ζ), με αποτέλεσμα τα νερά να επιστρέφουν προς την πόλη και να επιβαρύνουν το δίκτυο του Δήμου.

Είναι μονόδρομος το Κράτος, μέσω της ΤΕΡΝΑ που έχει αναλάβει τη λειτουργία και υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων της Ιονίας Οδού, να προχωρήσει άμεσα στην αναβάθμιση και των δύο αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης γεννητριών. Διαφορετικά, το πρόβλημα θα παραμένει.

➡️ Αιτούμαστε χρηματοδότηση για την προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικών γεννητριών και την ενίσχυση του συστήματος συνεργασίας Δήμου–ΓΟΕΒ.

3. Αντιπλημμυρικά Έργα Ιονίας Οδού

Τα έργα δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, παρότι κρίνονται απαραίτητα για την αποσυμφόρηση του ανατολικού μετώπου.

➡️ Αιτούμαστε χρηματοδότηση για την πλήρη ολοκλήρωσή τους, καθώς και για μελέτη τελικού αποδέκτη ώστε να εξασφαλιστεί συνολική λειτουργικότητα του συστήματος.

4. Δίκτυο Φρεατίων & Απορροής

Το βασικό δίκτυο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970. Παρότι λειτουργικό σε μεγάλο μέρος του, υπάρχουν περιοχές με ελλιπείς ή ανύπαρκτες υποδομές.

➡️ Αιτούμαστε χρηματοδότηση για τη συνολική αναβάθμιση, επέκταση και συντήρηση του δικτύου.

5. Τελικοί Αποδέκτες – Ανατολική Κλείσοβα

Η λεκάνη της Ανατολικής Κλείσοβας λειτουργεί οριακά, καθώς η εκβολή προς τον Πατραϊκό επηρεάζεται από φερτά υλικά και αντίθετους ανέμους.

➡️ Αιτούμαστε χρηματοδότηση για καθαρισμό, διαμόρφωση και σταθεροποίηση του τελικού αποδέκτη.

6. Ρόλος Αλυκών

Τα αντλιοστάσια δημιουργήθηκαν λόγω της λειτουργίας των Αλυκών, καθώς τα νερά της Πλώσταινας και της Κλείσοβας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλατιού, με αποτέλεσμα τα όμβρια να διοχετεύονται τεχνητά και μακριά από τον φυσικό τους αποδέκτη. Μέχρι το 1993, το κόστος λειτουργίας των αντλιοστασίων καλυπτόταν από το Κράτος. Έκτοτε, η επιβάρυνση μεταφέρθηκε αποκλειστικά στους δημότες, χωρίς καμία κρατική συνδρομή, παρότι πρόκειται για εθνική υποδομή.

➡️ Αιτούμαστε χρηματοδότηση και θεσμική ρύθμιση ώστε το Κράτος να αναλάβει εκ νέου τη δαπάνη και τη λειτουργία των αντλιοστασίων, καθώς και την επανεξέταση του μοντέλου λειτουργίας των Αλυκών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παραγωγική διαδικασία δεν θα επηρεάζει τη λιμνοθάλασσα μπροστά στην πόλη και θα συνυπάρχει αρμονικά με το φυσικό οικοσύστημα.

Ο Δήμαρχος έχει δηλώσει ρητά:

«Μεταξύ της ασφάλειας των πολιτών και των αναγκών των Αλυκών, επιλέγω την ασφάλεια των πολιτών — ό,τι κι αν σημαίνει αυτό».

Plan B – Έκτακτο Σχέδιο Ασφαλείας

Προτείνεται η εκπόνηση εναλλακτικού σχεδίου απορροής (Plan B), ώστε σε περίπτωση βλαβών, διακοπής ρεύματος ή ακραίων καιρικών φαινομένων, τα νερά να οδηγούνται απευθείας στους φυσικούς αποδέκτες μέσω υπερχειλιστών. Αυτό προϋποθέτει αναθεώρηση του συστήματος των Αλυκών και τεχνική επανεκτίμηση των υψομετρικών δεδομένων.

Ήδη έχουν δοθεί κατευθύνσεις στις εταιρείες που ασχολούνται με τη μελέτη και την τεχνική υποστήριξη, ώστε να εκτιμηθεί αν υπάρχει επάρκεια και δυνατότητα υλοποίησης, δεδομένων των υψομετρικών διαφορών. Εφόσον διαπιστωθεί τεχνική βιωσιμότητα, το σχέδιο θα υλοποιηθεί άμεσα• διαφορετικά, θα πρέπει να μελετηθεί τρόπος ώστε να καταστεί εφικτό σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δήλωση Δημάρχου Ιερής Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρου Διαμαντόπουλου

«Μπορεί σήμερα να δέχομαι άδικη και εμπαθή κριτική, αλλά εγώ είμαι ο Δήμαρχος. Έχω την ευθύνη να βρω τις λύσεις που κανείς δεν βρήκε και να προστατεύσω την πόλη μας. Η ασφάλεια των πολιτών είναι προτεραιότητα, όχι οι εντυπώσεις ή τα ψευτοδιλήμματα.

Αν παραμείνουμε ενωμένοι, θα βρούμε τις λύσεις, τις χρηματοδοτήσεις και θα πάμε το Μεσολόγγι μπροστά.

Όπως κατανοείτε από όλα τα παραπάνω και από την αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης, πρόκειται για ένα σύνθετο και πολύπλοκο πρόβλημα, που θα απαιτήσει υπομονή, χρόνο και ουσιαστική βοήθεια από τους κρατικούς φορείς που εμπλέκονται, καθώς υπερβαίνει τις δυνάμεις του Δήμου.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί η ασφάλεια των πολιτών προηγείται και δεν μπορούμε να μιλάμε για επετείους, αναπτυξιακά έργα ή προοπτική, εάν δεν εξασφαλιστεί πρώτα η βιωσιμότητα και η ασφάλεια της ίδιας της πόλης και των ανθρώπων της».