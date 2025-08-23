Δήμος Μεσολογγίου: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του Μιχάλη Μπιλάλη

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το θανάτου του Μιχάλη Μπιλάλη αντιδημάρχου του Δήμου Μεσολογγίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την είδηση του θανάτου του ΜΠΙΛΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, εν ενεργείαΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥκαι ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αφού έλαβε υπόψη την προσωπικότητα του εκλιπόντος, την πλούσια δράση και προσφορά του στα κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά και αναπτυξιακά θέματα του Δήμου μας

ΟΜΟΦΩΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι



1. Να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη στην οικογένεια του εκλιπόντος.

2. Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στα Δημοτικά καταστήματα κατά την ημέρα της Εξοδίου Ακολουθίας.

3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του εκλιπόντος.

4. Να παραστεί σύσσωμο στην Εξόδιο Ακολουθία.

5. Να γίνει αναφορά στη ζωή και το έργο του εκλιπόντος και απόδοση τιμής και μνήμης σε μελλοντική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΥΝΤΑ