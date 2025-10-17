Δήμος Μεσολογγίου: Περιμένει προτάσεις μέχρι 20 Νοεμβρίου για ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες ιδέες και δράσεις

Να συνδιαμορφώσουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα τα Χριστούγεννα στο Μεσολόγγι καλεί ο Δήμος φορείς και συλλόγους.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου καλεί όλους τους τοπικούς φορείς και συλλόγους να συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, με στόχο τη δημιουργία μιας ξεχωριστής εορταστικής ατμόσφαιρας για μικρούς και μεγάλους.

«Μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις ιδέες τους για δράσεις και εκδηλώσεις που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός εορταστικού προγράμματος γεμάτου φως, μουσική και χαρά – αντάξιου της

ιστορίας και της ζωντάνιας του τόπου μας», αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση.

Η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και η φόρμα

είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

«Ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί τα φετινά Χριστούγεννα πιο φωτεινά από ποτέ!», αναφέρει στο κάλεσμά του ο Δήμος Μεσολογγίου.

Για πληροφορίες, καλέστε στο: 26313-60900