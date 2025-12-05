Δήμος Μεσολογγίου: Με επιτυχία η εβδομάδα ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία «Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στον Δήμο Μεσολογγίου, για την ενδοοικογενειακή βία «Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!»

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενδοοικογενειακή βία που κορυφώθηκε σήμερα Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, μπροστά από το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου, το Πρωτοδικείο και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, που είχε αφετηρία την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία, υπηρεσίες και φορείς της πόλης και της Δ.Κ. Αιτωλικού. Επιπλέον, συμβολικά, το Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη φωτίστηκε «πορτοκαλί», στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην προσπάθεια εξάλειψης της έμφυλης βίας.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, κ. Δημήτρης Ράπτης, και η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων, κα. Καλλιρρόη Αγγέλη, ευχαριστούν όλους όσοι συμμετείχαν και καλούν τους δημότες να συνεχίσουν να στηρίζουν ενεργά την προσπάθεια για μια κοινωνία όπου κάθε γυναίκα ζει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Δείτε το βίντεο από τη δράση εδώ: https://youtube.com/shorts/I6A5rqVsnq8