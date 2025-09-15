Δήμος Μεσολογγίου: Λογοτεχνικός Διαγωνισμός για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προκηρύσσει τον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με τίτλο«Η Πραγμάτωση του Χρέους με λογισμό και όνειρο…»,στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Οι συμμετέχοντες καλούνται, μέσα από το έργο τους (δοκίμιο, πεζογράφημα ή ποίημα),να αναδείξουν τη συνειδητή διάσταση του Χρέους (λογισμός) και την ασύνειδη, οραματική του διάσταση (όνειρο).Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες, καθώς και οι μαθητές Λυκείων που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Τα έργα θα αξιολογηθούν από Κριτική Επιτροπή και θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία ως εξής:

1η κατηγορία: Δοκίμιο-Πεζογράφημα

1ο βραβείο 1000 €

2ο βραβείο 700 €

3ο βραβείο 300 €

2η κατηγορία: Ποίηση

1ο βραβείο 1000 €

2ο βραβείο 700 €

3ο βραβείο 300 €

Οι βραβευθέντες θα φιλοξενηθούν από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο Μεσολόγγι, κατά το διήμερο των Γιορτών Εξόδου 2026 (οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους γονείς τους). Παράλληλα, θα απονεμηθεί έπαινος σε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και στους υπεύθυνους καθηγητές των σχολικών συμμετοχών.

Τα βραβευμένα έργα, καθώς και τα καλύτερα ανά κατηγορία, θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026 στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.

Η αποστολή των έργων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από σήμερα έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2025, στη διεύθυνση: logot.2026@messolonghi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο αναλυτικό έγγραφο της Προκήρυξης.

Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2025» του Τμήματος Γραμμάτων και Βιβλίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

