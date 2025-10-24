Δήμος Μεσολογγίου: Κάλεσμα στην παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Ανοικτή πρόσκληση σε εκδήλωση απηύθυνε ο Δήμος Μεσολογγίου σε δημότες και φορείς για την παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, είναι πολύτιμη για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου πολεοδομικού σχεδίου που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.

Για το λόγο αυτό, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε όλους τους Δημότες και τους Φορείς για τη συμμετοχή τους στην παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» (Δημοτικές Ενότητες: Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Οινιαδών).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου.

Μετά την παρουσίαση, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με επίκεντρο τις προοπτικές και τις ανάγκες του Δήμου, καθώς και ενημέρωση για τις υποστηρικτικές διαδικασίες συμμετοχής που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.