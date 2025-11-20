Δήμος Μεσολογγίου: Ισχυρά τα καιρικά φαινόμενα από την Παρασκευή το βράδυ – Συνιστάται η προσοχή των πολιτών

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει ότι προβλέπονται ισχυρά καιρικά φαινόμενα την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025 στην Αιτωλοακαρνανία σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ (21/2025)

το οποίο εκδόθηκε σήμερα Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής(21 Νοεμβρίου) προς το Σάββατο (22 Νοεμβρίου).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.