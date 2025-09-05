Δήμος Μεσολογγίου: Εργασίες σε δημοτικούς σταθμούς - Έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος στα σχολικά κτίρια

Ο Δήμος Μεσολογγίου ενημερώνει τους δημότες για τις εργασίες που γίνονται στους παιδικούς σταθμούς αναφέροντας πως έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος στα σχολικά κτίρια

Αναφορικά με εκτελούμενες τεχνικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχολικά κτίρια δημοτικώνπαιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ενημερώνουμε ότι πρόκειται για απαραίτητες εργασίες συντήρησης, οι οποίες έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και των παρεχόμενων προς τους μαθητές υπηρεσίες.

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών θα έχει ολοκληρωθεί κατά την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς.

Τυχόν εργασίες που δεν θα καταστεί εφικτό να ολοκληρωθούν έως τότε, θα προγραμματιστούν για ημέρες και ώρες που δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα, για την ελάχιστη δυνατή ενόχληση της μαθητικής κοινότητας.

Ζητούμε την κατανόηση των μικρών μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών, μέχρι το πέρας του συνόλου των εργασιών.