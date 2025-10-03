Δήμος Μεσολογγίου: Ενημέρωση για τις πρόσφατες πλημμύρες - Τα επόμενα βήματα

Σε ενημέρωση προχώρησε ο Δήμος Μεσολογγίου για τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν πολλές περιοχές, καθώς και τις ενέργειές του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν .

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Σήμερα Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τα στελέχη της ΔΕΥΑΜ, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση που προκάλεσαν οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις και να αναζητηθούν λύσεις για το παρόν και το μέλλον. Η Ιερά Πόλη

Μεσολογγίου βίωσε ακόμη μία φορά έντονα καιρικά φαινόμενα, με συνέπεια να εμφανιστούν προβλήματα σε περιοχές του Δήμου για πολλοστή φορά, αναδεικνύοντας τα διαχρονικά προβλήματα και τη μόνιμα κακή κατάσταση που υπάρχει στο υδραυλικό σύστημα του Δήμου.

Οι δημότες πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι ώστε να βγαίνουν τα ορθά συμπεράσματα.

Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να κερδοσκοπούν πολιτικά πάνω σε αυτά τα προβλήματα, τα οποία και οι ίδιοι διαχειρίστηκαν στο παρελθόν χωρίς να δώσουν ουσιαστικές λύσεις, ας κριθούν από την κοινωνία.

Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: η ΔΕΥΑΜ υπολείπεται σε προσωπικό, λειτουργεί με ζημιές, ενώ διαχειρίζεται δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί από τη δεκαετία του ’70 και δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες της εποχής. Αυτά τα δίκτυα χρειάζονται εκτεταμένες αναβαθμίσεις και νέες μελέτες, ενώ φυσικά απαιτείται και επιπλέον προσωπικό που κανείς δεν προγραμμάτισε να φέρει, με αποτέλεσμα η ΔΕΥΑΜ να οδηγηθεί στη σημερινή κατάσταση.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο σύστημα απορροής υδάτων δημιουργήθηκε από τη δεκαετία του 1970 λόγω της λειτουργίας των αλυκών στο Μεσολόγγι.

Έτσι, αντί το νερό να οδηγείται με φυσικό τρόπο στον τελικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα, συγκεντρώνεται με τεχνητό τρόπο μέσω των αντλιοστασίων και διοχετεύεται με δυσκολία στη θάλασσα, γεγονός που συντηρεί διαχρονικά αυτή την κακή κατάσταση.

Μεγάλα ερωτηματικά προκαλούν και τα έργα που έγιναν προ πενταετίας στα αντλιοστάσια του Μεσολογγίου, καθώς η ΔΕΥΑΜ ποτέ δεν τα παρέλαβε θεωρώντας ότι δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Η διαφωνία αυτή έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια και αναμένεται το τελικό πόρισμα, που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι καταπέλτης για τις τότε επιλογές. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές φορές τα φρεάτια φαίνονται να μην μπορούν να αντλήσουν τα ύδατα, αφού σταματούν όταν τα αντλιοστάσια φτάσουν στο όριο της δυναμικότητάς τους. Αν τελικά αποδειχθεί ότι τα αντλιοστάσια που κόστισαν 1,8 εκατ. ευρώ δεν δίνουν την αναγκαία και ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα, τότε ας κρίνει ο λαός αυτή την επιλογή και όσους την έκαναν.

Στο Αιτωλικό, και τα τέσσερα αντλιοστάσια όμβριων που λειτουργούν χρήζουν σημαντικής αναβάθμισης. Παρότι συντηρούνται, η δυναμικότητά τους δεν επαρκεί για την γρήγορη αποστράγγιση των όμβριων υδάτων σε έντονα ή ακραία καιρικά φαινόμενα. Απαιτείται άμεση

αναβάθμιση τους με αντικατάσταση των αντλιών με νέες, μεγαλύτερης παροχετευτικής ικανότητας και ανασχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση.

Επιπλέον, κανένα από τα τέσσερα αντλιοστάσια δεν διαθέτει ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες), με αποτέλεσμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το Αιτωλικό να παραμένει εντελώς απροστάτευτο. Το πρόβλημα αυτό δεν εμφανίστηκε τώρα· είναι υπαρκτό επί δεκαετίες και καμία προηγούμενη διοίκηση δεν το αντιμετώπισε. Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεσμεύεται να το αντιμετωπίσει άμεσα, δεσμεύοντας πόρους από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

Δεν αναζητούμε δικαιολογίες, αν και υπάρχουν πολλές. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για λύσεις, όχι για εντυπώσεις και διαπιστώσεις.

Προτεινόμενες Λύσεις και Άμεσες Ενέργειες

Παρεμβάσεις και αναβάθμιση των δύο αντλιοστασίων στο βόρειο τμήμα του Αιτωλικού, με χρηματοδότηση που θα εξασφαλιστεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 2026. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννητριών) για τα τέσσερα αντλιοστάσια του Αιτωλικού, με χρηματοδότηση που θα εξασφαλιστεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 2026, καθώς σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος τα αντλιοστάσια δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Συγκρότηση τελικού πορίσματος από τη ΔΕΥΑΜ για τη συνολική αναβάθμιση των αντλιοστασίων και των υδραυλικών δικτύων, καθώς και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών που απαιτούνται, προκειμένου να παραδοθούν στα αρμόδια Υπουργεία προς χρηματοδότηση. Αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση, αφού ο Δήμος με τους δικούς του πόρους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο σύνολο των παρεμβάσεων που απαιτούνται. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα μεταβεί στους πληγέντες, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές στα νοικοκυριά και να αναζητηθούν αποζημιώσεις. Αίτημα του Δήμου για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προς το αρμόδιο Υπουργείο.