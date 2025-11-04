Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Κοινωνικά Νέα

Δήμος Μεσολογγίου: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Σε ισχύ από σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Μεσολογγίου αναφορικά με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού στην Αιτωλοακαρνανία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα που εξέδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης σήμερα, 4 Νοεμβρίου έως και το βράδυ της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.
β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.
γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.
δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.
ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (http://oldportal.emy.gr/emy/el/).

