Δήμος Μεσολογγίου: Εκπαιδεύτηκε στις πρώτες βοήθειες το προσωπικό των Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις πρώτες βοήθειες, το οποίο παρακολούθησε το προσωπικό των Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σήμερα Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025, στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας & Αθλητισμού, κ. Σωτήρη Φαράντο, σε ανταπόκριση αιτήματος του προσωπικού των σταθμών, και πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΟΕΔ) Μεσολογγίου.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε πρακτικές ασκήσεις με τη χρήση ειδικής «κούκλας» και άλλου απαραίτητου εξοπλισμού, με στόχο να ενισχυθεί η ετοιμότητα των εργαζομένων σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης, επιβεβαιώνοντας την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον αρχηγό της ΕΟΕΔ, κ. Διονύση Τσιρόγλου, καθώς και στους εκπαιδευτές, κ. Δήμητρα Λαγάκη και κ. Χρήστο Κατσίνα, για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην κατάρτιση του προσωπικού, με γνώσεις που μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές.