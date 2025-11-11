Δήμος Μεσολογγίου: Εκδηλώσεις τιμής για τον Δημήτριο Μεσθενέα και τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν»

Εκδηλώσεις τιμής διοργανώνει ο Δήμος Μεσολογγίου, για τον Δημήτριο Μεσθενέα και τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν», στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου διοργανώνει το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025, δύο σημαντικές εκδηλώσεις, στο Μνημείο Δημητρίου Μεσθενέα και στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, αφιερωμένες στην ιστορία του Ελληνικού Τύπου και στην πνευματική κληρονομιά της Εξόδου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τιμητικών εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

18:00: Μνημείο Δημητρίου Μεσθενέως (Πλατεία Ιωάννη Μάγερ)

Τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου του Δημήτριου Μεσθενέα, τυπογράφου του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν».

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Χαιρετισμοί του Δημάρχου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδωνος Β. Διαμαντόπουλου και της Προέδρου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Μαρίας Αντωνιάδου

Αποκαλυπτήρια μνημείου

Επιμνημόσυνη δέηση

Ομιλία του κ. Ελευθερίου Γ. Σκιαδά, Δημοσιογράφου–Συγγραφέα, Γενικού Διευθυντή της εφημερίδος «Εστία» και μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ε.Σ.Η.Ε.Α., με τίτλο: «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Μνήμη, Τύπος, Ελευθερία»

Απονομή δώρων

Κατάθεση στεφάνων

Ανάκρουση Εθνικού ύμνου

Πέρας τελετής

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

19:00: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

Παρουσίαση της επετειακής έκδοσης του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, εκ τυπογραφίας Δημητρίου Μεσθενέως.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Χαιρετισμοί

Παρουσίαση του αυθεντικού «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» και της ανατύπωσής του

Ομιλία κ. Μπάμπη Λέγγα, Εκδότη, Βιβλιοδέτη: «Ύμνος εις την Ελευθερίαν»: Από το τυπογραφείο του Μεσολογγίου στη σύγχρονη ανατύπωση των 200 χρόνων ‒ μια πράξη μνήμης

Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Ζερβόπουλου, Δρ. Μουσικολογίας, Εκπαιδευτικού, Αρχιμουσικού: Σύντομη αναφορά στις μελοποιήσεις του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» από τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο

Απόδοση αποσπασμάτων του Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Χορωδία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Σπύρου Χολέβα

Απονομή της επετειακής ανατύπωσης

Πέρας Εκδήλωσης

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη χορηγία και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και την υποστήριξη της Κ.Ε.Δ.Ε.

Οι δύο αυτές εκδηλώσεις αποτελούν έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε προσωπικότητες που συνέβαλαν στη διάδοση των ιδεών της Ελευθερίας αλλά και στην πνευματική και ιστορική συνέχεια του Μεσολογγίου.

Η παρουσία των πολιτών και των εκπροσώπων των ΜΜΕ, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.