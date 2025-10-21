Δήμος Μεσολογγίου: Δράση για την Τρίτη ηλικία στην εποχή της Τεχνολογίας

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει ενεργά στην επιτυχημένη δράση «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων τρίτης ηλικίας.

Δωρεάν δήλωση συμμετοχής έως 31 Οκτωβρίου

Η δράση θα υλοποιηθεί στο χώρο του ΚΗΦΗ Μεσολογγίου, με στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες, να επικοινωνούν ευκολότερα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να αξιοποιούν με ασφάλεια τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου και της καθημερινότητας.

Με την πρωτοβουλία αυτή ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, κ. Δημήτριος Ράπτης, δήλωσε ότι «Η τρίτη ηλικία έχει ανάγκη — και δικαίωμα — να παραμείνει ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας.Με τη δράση «Ψηφιακή Σύνδεση» δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες, να επικοινωνούν, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν ισότιμα στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη συνεργασία και όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής».

Πρόγραμμα Υλοποίησης

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικούς εβδομαδιαίους κύκλους, ως εξής:

• 1η Εβδομάδα: 3 έως 7 Νοεμβρίου 2025

o Ένα (1) τμήμα των 20 ατόμων

o Καθημερινά μαθήματα: 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

• 2η Εβδομάδα: 10 έως 14 Νοεμβρίου 2025

o Ένα (1) νέο τμήμα των 20 ατόμων

o Καθημερινά μαθήματα: 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Συνολικά, 40 άτομα Τρίτης Ηλικίαςθα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δράση, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχήέως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025:

• στο ΚΗΦΗ Μεσολογγίου, κατά τις ώρες λειτουργίας του, ή

• τηλεφωνικά (2631024660)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΚΗΦΗ Μεσολογγίου – Σπύρου Τρικούπη 31

Τηλ.: 2631024660

Email: kapi.mesologi@gmail.com

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου συνεχίζει να ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ψηφιακές δυνατότητες της εποχής μας.