Δήμος Μεσολογγίου: Δημοπρατείται το «λίφτινγκ» στα Μουσεία

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού για εκτεταμένες παρεμβάσεις στα Μουσεία του προχώρησε ο Δήμος Μεσολογγίου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με παρεμβάσεις σε Πινακοθήκη, το Κατράκειο και Μουσείο Παλαμά.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού για εκτεταμένες παρεμβάσεις στα Μουσεία του προχώρησε ο Δήμος Μεσολογγίου.

Πρόκειται για την πίστωση που εξασφάλισε πρόσφατα ο Δήμος Μεσολογγίου ύψους 1,4 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ενόψει της σημαντικής στιγμής για το Μεσολόγγι, με τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου το 2026, ο Δήμος Μεσολογγίου σχεδίασε ένα lifting στα μουσεία, που διαχειρίζεται ο ίδιος, δηλαδή τη Δημοτική Πινακοθήκη Μεσολογγίου, το Μουσείο Κωστή Παλαμά και το Μουσείο Βάσως Κατράκη στο Αιτωλικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρέμβαση στο Μουσείο Βάσως Κατράκη κρίνεται ως αρκετά σημαντική και ίσως η πιο επείγουσα, καθώς τα προηγούμενα χρόνια στο κτίριο που στεγάζει το Μουσείο είχαν παρατηρηθεί διάφορα προβλήματα σε βαθμό μάλιστα που να επηρεαστούν ακόμη και τα εκθέματα του Μουσείου.

Το έργο θα έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης ,ενώ ο διαγωνισμός θα «τρέξει» μέσα στο Οκτώβριο καθώς η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίστηκε στις 31/10.

Ο στόχος του Δήμου Μεσολογγίου είναι να αποκατασταθούν και να βελτιωθούν οι χώροι αυτών των κτιρίων, ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική φύλαξη και ανάδειξη των εκθεμάτων, καθώς και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η επισκεψιμότητα τους. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, εκτός από τις εργασίες αποκατάστασης, την εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη θέρμανση και ψύξη των χώρων, την αναβάθμιση του φωτισμού, τη συντήρηση των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, και την εξασφάλιση της πρόσβασης για άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), ενώ προβλέπονται και άλλες παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση των κτιρίων και των περιβαλλόντων χώρων.

Επιπλέον, θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν την καταγραφή και τεκμηρίωση της συλλογής, την επιλογή των αντικειμένων για επανέκθεση, τον σχεδιασμό των θεματικών ενοτήτων και της έκθεσης, καθώς και την ανάπτυξη υλικοτεχνικών λύσεων, φωτισμού, ήχου, γραφικών και σήμανσης. Ακόμη, θα ενσωματωθούν ψηφιακά μέσα για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης με το κοινό, ενισχύοντας την εμπειρία των επισκεπτών. Οι τελευταίες δράσεις θα αφορούν το Μουσείο Κατράκη και την Πινακοθήκη.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που θα γίνουν σε κάθε Μουσείο του Δήμου ξεχωριστά:

Μουσείο Κωστή Παλαμά:

Αναβάθμιση ξύλινων κουφωμάτων, παραθυρόφυλλων και κιγκλιδώματος,

Επίχριση καμινάδας,

Επισκευή εξώστη με πρόβλημα διάβρωσης οπλισμού και ενανθράκωσης σκυροδέματος,

Χρωματισμός κεντρικής όψης κτιρίου,

Τοποθέτηση κατάλληλου φωτισμού για τη βέλτιστη ανάδειξη του κτιρίου

Μουσείο Βάσως Κατράκη:

Αντικατάσταση του λέβητα θέρμανσης και των παρωχημένων συστημάτων ψύξης με νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (Αντλία θερμότητας και μονάδες κλιματισμού/θέρμανσης κρυφού τύπου (καναλάτες)).

Έλεγχος και αντικατάσταση δικτύων αεραγωγών και στομίων προσαγωγής και επιστροφής αέρα στις εκθεσιακές αίθουσες.

Εγκατάσταση συστήματος BMS (Building Management System) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος κλιματισμού.

Εργασίες αναβάθμισης δύο εργαστηρίων (επιφάνειας 200 τ.μ.). Ειδικότερα, οι εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (α.

Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων: παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, πίνακας διανομής, φωτισμός, ρευματοδότες, β. Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων: εγκατάσταση τηλεφώνων – δεδομένων DATA, καλωδιώσεις, εξοπλισμός κτλ.), καθώς και σε οικοδομικές εργασίες. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών επί των δαπέδων, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού των χώρων υγιεινής, καθώς και το χρωματισμό διαφόρων χώρων.

Εργασίες αποκατάστασης φθορών στους χώρους υγιεινής (παραπλεύρως των εργαστηρίων). Αφορά σε αντικατάσταση των ειδών υγιεινής, πλακιδίων και σε χρωματισμούς των χώρων.

Κτίριο Δημοτικής Πινακοθήκης:

Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης-ψύξης με νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (Αντλία θερμότητας και μονάδες κλιματισμού/θέρμανσης κρυφού τύπου (καναλάτες), σύστημα εξαερισμού).

Εγκατάσταση συστήματος BMS (Building Management System) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος κλιματισμού.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος φωτισμού εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.

Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑμεΑ.

Αποκατάστασης και αναβάθμισης για τη βέλτιστη παρουσίαση των εκθεμάτων

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»