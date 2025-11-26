Δήμος Μεσολογγίου – ΔΕΥΑΜ: Αναλυτική παρουσίαση προσλήψεων, εγκρίσεων, κινητικότητας και στελέχωσης

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα επίσημα στοιχεία σχετικά με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τις διαδικασίες κινητικότητας και τη στελέχωση τόσο του Δήμου όσο και της ΔΕΥΑΜ.

Αναλυτικά:

Α) Προγραμματισμός μόνιμων προσλήψεων 2025

Αίτημα: 10 θέσεις

Έγκριση: 7 θέσεις

Ειδικότητες:

ΠΕ Πληροφορικής

ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού

ΤΕ Μηχανικών

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΥΕ Καθαριότητας (3)

Β) Προγραμματισμός μόνιμων προσλήψεων 2026

Αίτημα: 14 θέσεις

Έγκριση: 8 θέσεις

Ειδικότητες:

ΠΕ ΔΥΠ

ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού

ΔΕ Οδηγών (2)

ΔΕ Χειριστών

ΥΕ Καθαριότητας (3)

Δεν εγκρίθηκαν:

2 ΤΕ Μηχανικών

2 ΔΕ Διοικητικού–Λογιστικού

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Γ) Κινητικότητα 2024

Αίτημα: 6 θέσεις

Αποτέλεσμα: Καμία αίτηση

Δ) Κινητικότητα 2025

Αίτημα: 12 θέσεις

Αποτέλεσμα: Καμία αίτηση

Ε) Το 2023 – Μια χαμένη ευκαιρία

Το 2023 δεν υποβλήθηκε αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων για το 2024 από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Αποτέλεσμα: καθυστέρηση στελέχωσης και απώλεια δυνατοτήτων ενίσχυσης υπηρεσιών.

ΣΤ) Η πραγματικότητα για τη ΔΕΥΑΜ

Το 2023 δεν κατατέθηκε καμία αίτηση προσλήψεων στη ΔΕΥΑΜ.

Ως συνέπεια: Δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη, την ίδια στιγμή γειτονικές ΔΕΥΑ προχώρησαν σε πολλές νέες στελεχώσεις.

Η νέα Δημοτική Αρχή υπέβαλε αίτημα για 25 θέσεις στη ΔΕΥΑΜ.

Εγκρίθηκαν όλες.

Με διαφάνεια και σχέδιο, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προχωρά στη μεγαλύτερη στελέχωση των τελευταίων ετών.

Τα συμπεράσματα δικά σας.