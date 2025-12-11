Δήμος Μεσολογγίου: Χριστουγεννιάτικο εργαστήριο από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ένα διαφορετικό δώρο… Χριστουγέννων! Χριστουγεννιάτικο εργαστήριο από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προσκαλούν όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους σε ένα χαρούμενο, δημιουργικό και… πολύχρωμο Χριστουγεννιάτικο Εργαστήριο!

Ελάτε να φτιάξουμε μαζί το πιο όμορφο δώρο που αξίζει σε κάθε παιδί: ένα δώρο φτιαγμένο με αγάπη και φαντασία!

Σας περιμένουμε την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025 στις 11:00 στην Πλατεία ΜάρκουνΜπότσαρη, στο Μεσολόγγι.

Με πολύχρωμα υλικά, χριστουγεννιάτικη διάθεση και ατέλειωτη δημιουργία, τα παιδιά γίνονται οι μικροί δημιουργοί των δικών τους μοναδικών δώρων!

Ελάτε να γιορτάσουμε, να παίξουμε και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί!