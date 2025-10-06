Δήμος Μεσολογγίου: Χρηματοδότηση 270.000 ευρώ για έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας των παραλιών

Χρηματοδοτείται με 270.000 ευρώ ο Δήμος Μεσολογγίου για έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας των παραλιών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Δημιουργία Προσβάσιμων Παραλιών στο Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου» από το Υπουργείο Τουρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 271.864,54 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε τουριστικές υποδομές και αποσκοπεί στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες και επισκέπτες, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

Με την υλοποίηση της πράξης, ο Δήμος μας κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης, της τουριστικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συμπερίληψης, προωθώντας την εικόνα μιας σύγχρονης και φιλόξενης πόλης.

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Υπουργείο Τουρισμού για τη θετική αξιολόγηση του σχεδίου και δεσμεύεται για την άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών της περιοχής.

Το επενδυτικό σχέδιο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης για την σύμβαση Σ1 «Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες», το υποέργο SUB6: «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157146) της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneraton EU.