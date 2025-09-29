Δήμος Μεσολογγίου: Άσκηση «Παρμενίων 2025» - Σειρήνες και καμπάνες θα ηχήσουν την 1η Οκτωβρίου

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος Μεσολογγίου, με αφορμή την άσκηση «Παρμενίων 2025» , όπου σειρήνες και καμπάνες θα ηχήσουν δοκιμαστικά την 1η Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει ότι την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, σε όλη την επικράτεια, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού, στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2025».

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ήχηση όλων των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας καθώς και των καμπανών των Ιερών Ναών, οι οποίες θα ηχήσουν με σειρά βραχέων κωδωνισμών, σε ταχύ ρυθμό, διάρκειας τριών λεπτών. Η ενεργοποίηση έχει αποκλειστικά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με πραγματικό συμβάν· συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Το πρόγραμμα των δοκιμαστικών σηματοδοτήσεων έχει ως εξής:

11:00 π.μ.: Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος

διαφορετικής έντασης, 60’’) – σε όλη την Επικράτεια.

11:05 π.μ.: Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος σταθερής έντασης, 60'') – σε όλη την Επικράτεια.

11:30 π.μ.: Σήμανση προειδοποίησης ΧΒΡΠ (Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής, Πυρηνικής) απειλής (διακοπτόμενος ήχος, 120’’) – σε όλη την Επικράτεια.

11:35 π.μ.: Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος, 60’’) – σε όλη την Επικράτεια.

12:20 μ.μ.: Σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής (διακοπτόμενος ήχος, 120’’) – Δυτικός Τομέας: Περιφέρειες Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

12:25 μ.μ.: Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος, 60’’) – Δυτικός Τομέας.

12:40 μ.μ.: Σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής (διακοπτόμενος ήχος, 120’’)

– Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

12:45 μ.μ.: Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος, 60'') – Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της δοκιμής

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης ετήσιας διακλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) με τη συμμετοχή όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, φορέων Πολιτικής Προστασίας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κύριος στόχος είναι ο έλεγχος της επιχειρησιακής ετοιμότητας του συστήματος συναγερμού, η συνεργασία στρατιωτικών και πολιτικών αρχών και η εξοικείωση των πολιτών με τα σήματα προειδοποίησης.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να γνωρίζουν ότι η άσκηση έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα.