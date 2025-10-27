Δήμος Μεσολογγίου: Αιτήματα καταγραφής και αποτίμησης ζημιών στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας για τις πλημμύρες

Αιτήματα καταγραφής και αποτίμησης ζημιών στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, μετά τις πλημμύρες που έπληξαν το Δήμος Μεσολογγίου την 23η Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας:

Από την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας καλούνται οι πληγέντες σε (βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλους φορείς και επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), από τα πλημμυρικά φαινόμενα της Πέμπτης 23/10/2025 στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου όπως επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Τμήμα Κρατικής Αρωγής και Διεύθυνση Ανάπτυξης) αναφορικά με αιτήματα καταγραφής και αποτίμησης ζημιών.

Πληροφορίες: 2631361618 Γεώργιος Μέρης, 2631361167 Όλγα Μουτοπούλου.