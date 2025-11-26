Δήμος Ξηρομέρου: Ξεκινά η διαδικασία ένταξης των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο

11
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο.
Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:
Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι ξεκινά η διαδικασία για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο, στις δύο νέες κοινωνικές δομές του Δήμου Ξηρομέρου.
Οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως 8 Δεκεμβρίου 2025.
Επισυνάπτονται παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, η οποία είναι εξαιρετικά απλή:
- ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.pdf
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.pdf
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.pdf